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Взгляд на город под другим углом

«Собака. ru» всегда ищет яркие события и героев с необычным взглядом на мир.
По случаю выхода в Петербурге glo в новом дизайне, вместе с которым устройство приобрело неповторимый стиль в дополнение к функциональности, — мы поговорили с тремя героями, в полной мере представляющими стиль самого Петербурга. Благодаря им город открывается под другим углом. Дизайнер, архитектор и актриса поделились с нами своими творческими планами, мыслями о классике и авангарде, интерьерном декоре и крышах, петербургском стиле и о девайсе glo. Приятно побеседовать о красивом и умном с красивыми и умными людьми.

ГЕРОИ

Полина Толстун
актриса
Вадим Че
декоратор
Мария Гордович
дизайнер

ВЗГЛЯНИТЕ НА СТИЛЬ ПОД ДРУГИМ УГЛОМ
и выберите свой glo™

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ООО «СНС Экспресс», 143002 Московская область,
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Западная д.13,
этаж 4, офис 416, ОГРН 1155032008746

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Полина Толстун

актриса
Вадим Че

декоратор
Мария Гордович

дизайнер
Информация предоставлена «БАТ Россия»
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