Взгляд на город под другим углом

Прекрасная Полина Толстун, которую называют актерским голосом поколения, в этом сезоне предстает одной из чеховских сестер, в качестве петербургской реинкарнации Эммы Бовари. Ее работа позволяет увидеть современный театр под другим углом, когда классика оказывается неожиданно живой, актуальной и даже футуристичной. Неудивительно, что glo в новом дизайне отлично вписался в образ актрисы.
Мне очень интересны все направления, какие только существуют в театре. Можно провести аналогию с балетом – великие танцовщики современного направления всегда потрясающе владеют классической школой. После базы можно смело пробовать что угодно, даже если со стороны кажется, что ничего общего у этих направлений нет. Так же и в драматическом театре. До 25 лет в театре я играла исключительно персонажей классических произведений Достоевского, Шиллера, Шекспира, Стриндберга, Толстого. И вот в 25 я оказалась в «Приюте комедианта», где Вася Бархатов ставил «Коварство и любовь» по Шиллеру. Классика, казалось бы. Но у него Луиза – дочка владельца звукозаписывающей студии, ее возлюбленный Фердинанд – сын президента большой корпорации, а познакомились они на рок-концерте. Все это у меня вызывает улыбку, потому что я хорошо помню источник. Когда в финале пьесы Фердинанд хочет отравить Луизу ядом, говорит ей: «Принеси мне лимонада», – в оригинале она идет выжимать ему апельсины, а в нашем случае, естественно, приходит к нему с бутылочкой колы. (Смеется.) Бархатов – мой ровесник, и наши герои слушают музыку, на которой мы росли, – Ника Кейва, Queen, Depeche Mode, Nirvana – мне это так душу греет! Много лет играли этот спектакль, ездили с ним в Европу, там он на ура шел. Так я впервые взглянула на классику под другим углом – и мне очень понравилось!
Потом был не менее интересный опыт на сцене театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, куда Андрий Жолдак, известный своим провокационным подходом, пришел ставить «Мадам Бовари». Я там играю Эмму, которая живет на Невском проспекте в коммуналке, ходит в темных очках, наушниках и кедах и выражает свои чувства песнями на английском и игрой на электрогитаре. Интереснейший опыт, хотя не всем зрителям понятный, – но те, кто включается, приходят на спектакль по многу раз.
«Когда у человека есть необычная деталь, он запоминается»
А вскоре после этого художественным руководителем БДТ стал Андрей Анатольевич Могучий, который тоже всегда немножко иначе смотрит на классические произведения: одна «Гроза» по Островскому чего стоит! Вся пьеса у него разложена на музыкальные партии, актеры читают рэп-речитативы с говором, а главный герой, настоящий оперный певец, исполняет арии, и влюбленная в него Катерина тоже пытается петь, как он. Очень красиво и трогательно!
Скорее физиологическая особенность. Я уверена, вы всегда узнаете знаменитого актера даже по голосу.
Мне изнутри сложно сказать. Режиссеры мне часто говорят, что мои героини странные – не такие, как их обычно играют. Что действительно здорово – когда в каждой роли артист разный. Часто меня спрашивают, кого я мечтаю сыграть. Никого не мечтаю, я хочу, чтобы все мои образы были разные, чтобы не повторялись, – вот это принципиально для меня.
Да, это сейчас в кино очень популярно — записывать самопробы на телефон. Сначала меня это раздражало: ты же не знаешь, что хочет режиссер. А теперь, наоборот, кажется, что это более продуктивно, ведь можно сделать несколько дублей, выбрать лучший, понять свои ошибки, перезаписать. Можно попросить коллегу тебя снять, можно фотостудию арендовать, а можно просто дома телефон на штатив поставить.
Еще мне безумно нравится, что в интернете огромное количество нужной информации. Десять лет назад мы, студенты, ходили в Театральную библиотеку, в библиотеку Маяковского, искали редкие спектакли, фильмы — а сейчас можно почти все найти в интернете, это очень здорово, просто подарок судьбы. Режиссер на репетиции говорит: «Ребята, хочу, чтобы было в атмосфере этого фильма», — все пошли домой и посмотрели фильм, ни у кого нет вопросов, где найти, — так просто! Сейчас я в кино играю балерину и смотрю много интервью балерин: как они разговаривают, как сидят, — и постепенно в голове возникает собирательный образ.
Все вместе. Конечно, я завишу от смартфона: однажды на месяц осталась без него, очень страдала… Зато когда он появился, только писала эсэмэски и иногда звонила. Потом, конечно, снова втянулась. Соцсети играют важную роль: необходимо общаться со зрителем, держать обратную связь. Это нужно делать постоянно – или не делать вообще. Когда недавно увидела статистику, сколько времени я провожу в инстаграме, мне стало дурно. (Смеется.)
Во-первых, это красиво. Согласитесь, если поддаваться своим пристрастиям, то пусть это будет эффектно! (Смеется.) Я очень люблю черный цвет — пусть неоригинально, но гаджет черного цвета с удовольствием бы использовала и чувствовала себя немножко Марлен Дитрих — помните ее фото с мундштуком? У нее весь образ был на этом построен. glo, по моему мнению, тоже актуальный аксессуар, но нашего времени. Когда у человека есть необычная деталь, он запоминается.
Фердинанд из «Коварства и любви» — у Луизы нет денег на модные девайсы, а он из богатой семьи и может это себе позволить. (Смеется.) А вообще такой гаджет, как glo, для спектаклей просто находка. Бывает, что сценарий противоречит современным правилам противопожарной безопасности, а glo поможет сохранить авторский замысел и не спалить театр.
Один из самых востребованных дизайнеров интерьеров в Петербурге известен безупречным чувством стиля и точным подбором деталей. Сегодня мастер увлечен не только авторскими проектами, но и реставрацией парадной собственного дома.
Когда я учился в академии курортного строительства, в которой было отделение архитектуры (поступил не сразу, пришлось год работать), принял участие в конкурсе от петербургской частной школы дизайна интерьера и выиграл его — пришлось переезжать. Прозанимавшись год, параллельно поступил на «Историю теории искусств» в Университет технологии и дизайна и там провел шесть лет, как и полагается. Свое первое непоступление, после которого я вынужден был работать, отношу к плюсам: набивал себе шишки сам, проходил все путем проб и ошибок.
Меня всегда привлекала архитектура, никогда не думал, что буду создавать что-то для интерьера. Когда появились первые заказчики и предложения, все изменилось! Я понял, что внутреннее пространство мне интереснее, нежели наружное. Первый проект заказали друзья — салон красоты, а я тогда был очень юн (смеется). Я, конечно, ничего не знал ни про дизайн интерьеров, ни про архитектуру, но что-то пытался сделать, в частности придумал шрифт для вывески. Прошло уже 15 лет, тот салон красоты давно закрылся, сменилось несколько владельцев, но шрифт переходит от заведения к заведению.
Общественный интерьер, как правило, интереснее, потому что это другие сроки, процесс работы и специфика, но и в то же время это сложнее, поскольку нужно быстрее принимать решения, трудиться в команде.
Когда проект рассчитан на конкретного человека и его личные требования, приходится усмирять собственные амбиции, иногда отказываться от идей. Конечно, можешь сделать модный интерьер и доказывать, что ты классный дизайнер, но заказчику там будет некомфортно.
Но как же я люблю клиентов, способных видеть мир под другим углом. Тех, кто не боится экспериментов! Вот встретил понимающих людей, готовых сохранить старые потрескавшиеся стены (я их только покрыл защитным слоем). С моими фаворитными округлыми акцентами зеркал и светильников смотрится фантастически.
«Как же я люблю клиентов, способных видеть мир под другим углом!»
Мне всегда нравился старый Петербург, и я убежден, что уж если и жить в этом городе, то в историческом центре. Я выбрал старый фонд, чтобы кайфовать и вдохновляться, но у меня строгие критерии комфорта и удобства. Я буквально отчаялся, просматривая одну квартиру за другой, пока мне не встретилась эта — на улице Марата: последний этаж, дом Бажанова в стиле северного модерна. Это бывшие большие восьмикомнатные апартаменты, которые после революции поделили на пятикомнатную и трехкомнатную квартиры. Та, в которой я сейчас живу, так и осталась трехкомнатной.
После оформления — полгода, чтобы можно было переехать. Я сохранил старые полы, они были сделаны добротно, не скрипели, я лишь один раз их отциклевал. Удалось восстановить исторические дубовые двери 1909 года. К сожалению, не вышло спасти окна, они были в ужасном состоянии, мы поставили пластиковые, но со временем я надеюсь заменить их на деревянные.
До сих пор я продолжаю декорировать, для меня это бесконечный процесс. Определенной концепции в оформлении интерьера я не придерживался. Хотелось просто окружить себя вещами, которые нравятся, вдохновляют и ассоциируются с чем-то хорошим. Я давно коллекционирую мебель — у меня есть самые разные вещи: от стульев Старка до старинного кресла в стиле Людовика XIV, который я обтянул желтым мебельным бархатом. Рядом с ним керамическая табуретка какой-то китайской династии. Тут же стоит консоль XVIII века, которую я подобрал на улице, — не смог пройти мимо: роскошная вещь, красное дерево.
«Детали придают интерьеру законченный вид. Самая большая проблема – найти что-то необыкновенное, создающее настроение и нужную атмосферу»
Можно сказать, это мое хобби. Но не стоит думать, что моя квартира заставлена антиквариатом. Напротив! Мы живем в такое время, когда классическая мебель и современные технологии не противоречат друг другу. Я сам активный пользовать гаджетов: мои исторические полы пылесосит робот, за безопасность и электричество отвечает система «умный дом», а с тех пор как устройство для нагревания табака glo появилось в Петербурге, могу его использовать во всех комнатах.
Я сторонник сочетания выдержанного стиля и функциональности. Красивая и удобная вещь всегда найдет свое место в доме и вообще в жизни.
Да, обновленный glo создан для фотографирования. Футуристичный дизайн, интересное сочетание глянцевого и матового — это стильная деталь. Именно детали придают интерьеру законченный вид. И самая большая проблема — найти что-то необыкновенное, создающее настроение и нужную атмосферу.
Свободное пространство, воздух и точные детали — вот мой рецепт удачного интерьера. И инстаграмного, конечно, куда ж без этого.
Я настолько влюбился в свой дом, что решил заняться реставрацией парадной. Начал — и продолжаю — ходить в архивы: научный, исторический и в архив научно-технической документации, чтобы поднять информацию о доме, ведь он стал памятником архитектуры и культурного наследия даже раньше, чем дом Зингера.
У нас сохранились старинные фонари на каждом этаже и стоят два новых обычных светильника в холле. Я нашел аналоги исторических, и мы их заказали — идем к тому, чтобы постепенно восстановить всю парадную.
Моя мечта — восстановить исторические входные двери. Пытался найти хоть какие-то дореволюционные фотографии или описания, но существует лишь один нечеткий кадр, где рядом с домом стоит как раз его создатель, архитектор Алешин, но сами двери почти не разглядеть. Если вдруг кто-то располагает информацией, буду признателен!
Есть разные примеры. И негативные, как, например, Летний сад, где вместо французского парка получилась какая-то мешанина со скульптурами из искусственного мрамора. Странно видеть Апраксин двор и Гостиный двор в их нынешнем состоянии.
Зато очень нравится Михайловская улица, где расположен исторический «Гранд Отель Европа». Только вдумайтесь: улицу целиком занимает здание конца XVIII века! Там, кстати, множество современных ресторанов и очень приятно завтракать.
Меня радует, когда старые исторические здания не задыхаются от музейной пыли, а функционируют в духе времени: это музей Фаберже во дворце Нарышкиных-Шуваловых, ДЛТ или универмаг Au Pont Rouge. Или вот Новая Голландия — хороший пример того, как можно посмотреть на место под другим углом. Грамотно переделанное старое, закрытое пространство стало центром притяжения молодежи. Очень рад, что этот проект недавно получил престижную международную премию Бернхарда Реммерса.
Вдохновил планетарий, открывшийся на месте старого газгольдера. Там хочется много говорить о темной материи, поясах Койпера и всяких других планетарных штуках. И вообще в последнее время есть хорошие примеры переустройства старых промышленных зданий, которые становятся музеями, арт-кластерами, креативными пространствами. Прекрасная тенденция.
В рамках премии Best Dressed в Петербурге Маша Гордович в этом году получила подарок от бренда glo за нестандартный подход к моде и новый взгляд на стиль. Золотой glo в новом дизайне с персональной гравировкой очень подходит автору «золотой серии» музыкальных картин. И да, в тот же день открылась выставка, на которой представлены работы Маши.
Мой гардероб делится на черное и белое, плюс несколько вещей другого цвета. Вот и всe. Модно не то, что в тренде, а то, что тебе идет. Я просто достаю из шкафа вещь, которая нравится. А это зависит от настроения и еще — от причуд погоды, ведь у нас никогда не знаешь, чем кончится день, который с утра был пасмурным. Можно взять с собой зонт, шапку, дождевик, потому что обещали дождь, но днем будет солнце, а вечером пойдет снег. К этому надо быть готовым.
Когда выбираешь образ для мероприятия, хочется, чтобы вещи соответствовали его настроению. Глядя на фотографии, сразу вспоминаю, в каком году был сделан снимок и где, — узнаю вещи. У каждого предмета в гардеробе есть своя история, даже если кажется, что он куплен случайно.
Да, мне хотелось заниматься модой, мечталось. Для шоу-показа мы построили корабль, на котором я собрала разных странных персонажей, представлявших питерские субкультуры. Cделали съемку в декорациях, стилизованных под Боттичелли. Пригласили рок-музыкантов. Идея была соединить масс-маркет и кутюр. Некоторые платья получились очень необычные. Швеи трудились над ними по несколько месяцев. Например, был наряд наполовину из вороньих перьев, наполовину — из страусиных. Было платье из очень тонкого шифона, который очень сложно обрабатывать, одно неправильное движение — и вся работа насмарку. После я пробовала себя и как стилист, несколько лет трудилась в разных fashion-компаниях, но захотелось вернуться к графике, проработать свою технику, создать что-то новое.
Очень интересная и необычная выставка — в галерее в подмосковной Жуковке. Организаторы объездили весь мир, собирая уникальные артефакты. В их числе и герои моей серии Frank Sinatra и Ray Charles. На экспозиции они размещены над пластинками с оригинальными автографами королей джаза.
«Диджитал, гаджеты —
за ними будущее.
Но от этого ценность
ручного творчества
еще больше возрастет»
Для каждого из нас музыка — это неотъемлемая часть жизни. Она лучше всего передает наши эмоции, настроение. Молодежь взрослеет, слушая музыку. Существует несколько жанров, огромное количество музыкальных направлений, тысячи, а то и миллионы исполнителей. Каждый из них хочет донести свою мелодию, идею до слушателя, но это удается далеко не всем.
Мне захотелось запечатлеть образы музыкантов ушедшего ХХ века — тех, кто сумел отразить противоречия и кризисы своего времени. Этих артистов уже нет среди нас. Но пока их музыка звучит, они живы. Возникла идея создать портреты из точек, где каждая — один из слушателей, а таких точек в портрете — миллионы.
Я пытаюсь в портрете не просто передать внешний облик артиста, а отразить особенности его стиля, найдя соответствующую выразительную деталь. Коллекция увековечивает творчество артистов разных жанров. Взгляд Фрэнка Синатры драматичен. В нем понимание той глубины, которую способна передать только музыка. Перед ним микрофон — спутник или транслятор чувств и звуков, не зря названный золотым. Отразить эту значимость оказалось возможным путем использования микробисера, передающего мельчайшие детали фактуры.
Улыбка музыканта открытая и искренняя. В ней светится счастье, любовь и сама душа музыки. Золотая труба Луи Армстронга — символ красоты, гармонии и своеобразия джаза. Эту символику и призвано передать сусальное золото.
Стекла очков скрывают невидящие глаза Ray Charles, но он видит мир внутренним зрением, а в этом мире главное — музыка. Поэтому в очках отражается фортепиано, клавиши которого сделаны из позолоченной виниловой пластинки с записью альбома музыканта.
В среднем одна картина требует трех месяцев непрерывной работы.
Быстрее — возможно, но в каждую работу художник вкладывает частичку себя, это видно по мазкам, общему настроению автора. Экспериментировать с новыми технологиями безусловно необходимо, пробовать что-то новое. Журналы переходят на интернет-версии, существует огромное количество онлайн-галерей, гаджеты — за ними будущее. Но от этого ценность ручного творчества еще больше возрастет.
«Моя Петроградская
сторона загадочна.
Здесь каждый дом — история:
то Бенуа, то Петров-Водкин»
Куда же без них! Я окончила магистратуру в Милане, занималась у прекрасных профессоров. Сначала тебя учат «держать карандаш в руке», потом — компьютерную мышку.
C появлением современных графических планшетов упростился целый ряд вещей для дизайнера, программы с каждым годом становятся все доступней для широкой публики, интуитивность пера возрастает. Прогресс не стоит на месте, и классические техники уходят на второй план.
Вообще-то интересна. В прошлом году я сделала branding design пятизвездочного отеля в Болгарии. В нем восемь ресторанов, виллы, спа, несколько олимпийских бассейнов, круглогодичный каток. Что определяет пятизвездочный отель? Сервис. А что определяет сервис? Куча маленьких приятных мелочей. Мелочи зависят, во-первых, от дизайнера, а во-вторых, от материалов. С ними я много экспериментировала. Благо поле для деятельности было огромное: от вывесок ресторанов до буклетов в номерах и табличек «Не беспокоить» в виде листьев. Результатом довольны гости отеля, что самое главное!
Для человека очень важны тактильные ощущения. У нас не так уж много органов чувств. Мы слушаем музыку, и она создает определенное настроение. Визуальный контакт. Тактильные ощущения: например, берешь в руки визитку, чувствуешь, есть ли тиснение, что за бумага, — и это сразу характеризует человека, который дал свою карточку.
Или вот технология нагревания табака glo в новом дизайне — новая серия практичного девайса, который мне подарили, — приятная штука еще и на ощупь. В дизайне классно сочетаются матовая и глянцевая поверхности, ты их чувствуешь кожей.
Да. Особенно золотой. Выглядит стильно. Но это не только красивая, но и функциональная вещь. Технология нагревания табака glo управляется одной кнопкой, мощная батарея позволяет проводить до 30 сессий без подзарядки. Положил в сумку — и все, можно брать с собой в любую поездку.
Да. Иногда бывает, что провожу вне дома полмесяца: так было, например, когда мы делали отель. Возвращаться — всегда счастье, как бы интересно ни было в поездке.
В Петербурге у каждого есть свои секретные места, свои маршруты. Мы не любим ими делиться. Здесь надо быть максимально внимательным к мелочам. Если ты опускаешь капюшон и идешь вперед, то ничего не замечаешь. А вот если смотреть по сторонам...
Вот, например, иду гулять с собакой, а в парке на лавочке лежат вещи. Аккуратно очень, только что не на вешалке. Приличные пиджаки, брюки, пальто. И записка: «Заберите, пожалуйста, что-нибудь». Где еще такое встретишь? Думаю создать питерский фотоальбом: граффити, надписи, городские сценки.
Моя Петроградская сторона загадочна. Здесь каждый дом — история: то Бенуа, то Петров-Водкин, поблизости штаб-квартира Троцкого, над ним жил Леонид Андреев. Атмосферно. Располагает к творчеству. И еще питерская фишка — крыши. Любое мероприятие, праздник — все ищут крышу. Все знают странные необитаемые парадные, выходы, черные лестницы. Перед салютами все созваниваются: «Ты был на той крыше? А на этой? Давайте придумаем, куда сегодня пойти».
Может, в этом все и дело: со своей крыши все видится под другим углом.
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