Взгляд на город под другим углом

А вскоре после этого художественным руководителем БДТ стал Андрей Анатольевич Могучий, который тоже всегда немножко иначе смотрит на классические произведения: одна «Гроза» по Островскому чего стоит! Вся пьеса у него разложена на музыкальные партии, актеры читают рэп-речитативы с говором, а главный герой, настоящий оперный певец, исполняет арии, и влюбленная в него Катерина тоже пытается петь, как он. Очень красиво и трогательно!

У актера может быть индивидуальный стиль игры или, наоборот, мастерство в том, чтобы всегда быть разным?

Скорее физиологическая особенность. Я уверена, вы всегда узнаете знаменитого актера даже по голосу.

Как думаете, у вас есть такая характерная особенность?

Мне изнутри сложно сказать. Режиссеры мне часто говорят, что мои героини странные – не такие, как их обычно играют. Что действительно здорово – когда в каждой роли артист разный. Часто меня спрашивают, кого я мечтаю сыграть. Никого не мечтаю, я хочу, чтобы все мои образы были разные, чтобы не повторялись, – вот это принципиально для меня.

Какую роль в вашей жизни играют гаджеты? Со смартфонами, например, даже кастинги можно дистанционно проходить!

Да, это сейчас в кино очень популярно — записывать самопробы на телефон. Сначала меня это раздражало: ты же не знаешь, что хочет режиссер. А теперь, наоборот, кажется, что это более продуктивно, ведь можно сделать несколько дублей, выбрать лучший, понять свои ошибки, перезаписать. Можно попросить коллегу тебя снять, можно фотостудию арендовать, а можно просто дома телефон на штатив поставить.

Еще мне безумно нравится, что в интернете огромное количество нужной информации. Десять лет назад мы, студенты, ходили в Театральную библиотеку, в библиотеку Маяковского, искали редкие спектакли, фильмы — а сейчас можно почти все найти в интернете, это очень здорово, просто подарок судьбы. Режиссер на репетиции говорит: «Ребята, хочу, чтобы было в атмосфере этого фильма», — все пошли домой и посмотрели фильм, ни у кого нет вопросов, где найти, — так просто! Сейчас я в кино играю балерину и смотрю много интервью балерин: как они разговаривают, как сидят, — и постепенно в голове возникает собирательный образ.