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У трассы «Скандинавия» появится свое мобильное приложение

Трассу «Скандинавия» от Петербурга до границы с Финляндией хотят сделать «умной», оснастив специальным мобильным приложением. Об этом заявил заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов в интервью газете «Транспорт России».

По словам Аристова, водители смогут узнавать данные о дорожной обстановке на трассе, погоде и пробках. Кроме того, некоторые денежные расчеты для туристов и транспортных компаний можно будет осуществить через интернет. В Минтрансе хотят, чтобы все это помогло увеличить товарооборот между Россией и Скандинавией.

Ранее стало известно, что именно на трассе «Скандинавия» появится инфраструктура для движения беспилотных машин.

 


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