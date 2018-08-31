Стали известны характеристики новых iPad и Apple Watch

Американская компания Apple на презентации 12 сентября представит новые iPad и Apple Watch. Об этом в пятницу, 31 августа, пишет Financial Times. По данным СМИ, в новом iPad появится система распознавания лиц, как и у iPhone X. Также журналисты пишут о том, что у планшета будет «безрамочный» дисплей.

Отмечается, что это может стать самым радикальным редизайном продукта с 2010 года. Новые Apple Watch будут иметь более крупный экран, при этом имея компактные размеры, добавляют «Ведомости». Ранее сообщалось, что американская компания Apple назвала точную дату презентации новых iPhone. Она пройдет 12 сентября.

Модели будут иметь дизайн, схожий с прошлогодней серией iPhone X. Отмечается, что флагманская модель будет иметь 6,5-дюймовый экран. Эксперты говорят, что это будет самый большой из существующих смартфонов Apple. Кроме того, на задней крышке устройства будет располагаться стекло и двойная камера, пишет ТАСС. Сообщается также, что еще одной модификацией станет телефон с 5,8-дюймовым OLED-дисплеем. Акцент будет сделан на скорости работы и качестве снимков. Наиболее значительным обновлением станет самый дешевый из трех устройств — телефон, который призван заменить iPhone 8. Он будет выглядеть как iPhone X, но будет оснащен 6,1-дюймовым экраном с более дешевой технологией LCD. Кроме того, два из трех смартфонов оснастят возможностью использования двух SIM-карт. Такие модели будут продавать не во всех регионах.

По материалам «ДП»