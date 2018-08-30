Apple объявила дату презентации новых iPhone

Apple объявила официальную дату своей ежегодной презентации, на которой компания представит новые продукты, в том числе три iPhone. Об этом сообщает TechCrunch. Мероприятие пройдет в театре имени Стива Джобса 12 сентября.

Как ранее сообщали СМИ, новые модели будут иметь дизайн, схожий с прошлогодней серией iPhone X. Отмечается, что флагманская модель обзаведется 6,5-дюймовым экраном — по оценкам экспертов это самый большой из существующих смартфонов Apple. Кроме того, на задней крышке устройства будет располагаться стекло и двойная камера.