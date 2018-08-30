Apple объявила дату презентации новых iPhone
Apple объявила официальную дату своей ежегодной презентации, на которой компания представит новые продукты, в том числе три iPhone. Об этом сообщает TechCrunch. Мероприятие пройдет в театре имени Стива Джобса 12 сентября.
Как ранее сообщали СМИ, новые модели будут иметь дизайн, схожий с прошлогодней серией iPhone X. Отмечается, что флагманская модель обзаведется 6,5-дюймовым экраном — по оценкам экспертов это самый большой из существующих смартфонов Apple. Кроме того, на задней крышке устройства будет располагаться стекло и двойная камера.
Сообщается также, что еще одной модификацией станет телефон с 5,8-дюймовым OLED-дисплеем. Акцент будет сделан на скорость работы и качество снимков.
Bloomberg также пишет, что наиболее значительным обновлением станет самый дешевый из трех устройств телефон, который призван заменить iPhone 8. Он будет выглядеть как iPhone X, но будет оснащен 6,1-дюймовым экраном с более дешевой технологией LCD.
Кроме того, два из трех смартфонов оснастят возможностью использования двух SIM-карт. Однако такие модели будут продавать не во всех регионах. К слову, подобные смартфоны популярны в Индии, Бразилии, Египте и Аргентине.
Читайте также: Эксперимент редакции: стоит ли покупать iPhone X – самую дорогую модель в истории Apple?
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.