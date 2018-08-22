В приложении «ВКонтакте» появились сервисы, где можно заказать еду и вызвать такси
Социальная сеть «ВКонтакте» открыла бесплатную платформу VK Apps. Она позволит разработчикам использовать дополнительные сервисы в мобильном приложении.
В каталоге «Cервисы» уже доступные услуги туристического агентства, доставки еды и заказа такси. В социальной сети считают, что VK Apps облегчит пользователям процесс покупки. Для оплаты услуг можно пользоваться системой VK Pay или банковской картой.
Предприниматели смогут исследовать свою аудиторию, а также сэкономить на SMS, заменив их push-уведомлениями.
Ранее «ВКонтакте» заявила, что россияне смогут запросить информацию, которую о них собрала соцсеть.
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