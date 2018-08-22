В приложении «ВКонтакте» появились сервисы, где можно заказать еду и вызвать такси

Социальная сеть «ВКонтакте» открыла бесплатную платформу VK Apps. Она позволит разработчикам использовать дополнительные сервисы в мобильном приложении.

В каталоге «Cервисы» уже доступные услуги туристического агентства, доставки еды и заказа такси. В социальной сети считают, что VK Apps облегчит пользователям процесс покупки. Для оплаты услуг можно пользоваться системой VK Pay или банковской картой.

Предприниматели смогут исследовать свою аудиторию, а также сэкономить на SMS, заменив их push-уведомлениями.

Ранее «ВКонтакте» заявила, что россияне смогут запросить информацию, которую о них собрала соцсеть.