Пользователи «ВКонтакте» смогут запросить информацию, которую о них собрала соцсеть

Социальная сеть «ВКонтакте» предоставит пользователям данные о них, которые сохранены на её серверах. Для этого нужно будет обратиться в службу поддержки.

Сейчас возможность получить доступ к информации о себе есть только у граждан и резидентов Евросоюза. С 25 мая 2018 года на его территории вступил в силу «Общий регламент по защите данных». Согласно документу, компания должна уведомлять пользователя о данных, которые собирает о нем, и выдавать её по личному запросу. Отказ может повлечь за собой судебный иск.

«Мы хотим идти в сторону большей прозрачности информации, чтобы пользователи понимали, какие данные они оставляют в сети. В ближайшее время запросить свои данные смогут любые пользователи, а не только находящиеся на территории Евросоюза», – анонсировали в пресс-службе соцсети.

После обвинений в сотрудничестве со следствием и выдаче своих пользователей по первому запросу правоохранителей «ВКонтакте» 15 августа объявила реформу приватности, пообещав скрыть отображение списка людей, которые репостят записи. Эта функция сохранится только для их авторов.

Ранее стало известно, что «ВКонтакте» покажет статистику запросов властей о пользователях.

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