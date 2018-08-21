«Калашников» представил боевого робота по имени «Игорек» и доступный гражданский мотоцикл

21 августа на форуме «Армия-2018» концерн «Калашников» представил концепт антропоморфного прямоходящего робота. Функционал машины направлен на решение боевых и инженерных задач. Подробную информацию о роботе представители компании не сообщили, но обещали представить технологию в 2019 или 2020 году.

По данным «РБК», название многовесового боевого робота – «Игорек». Однако в пресс-службе «Калашникова» эту информацию опровергли.