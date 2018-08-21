«Калашников» представил боевого робота по имени «Игорек» и доступный гражданский мотоцикл
21 августа на форуме «Армия-2018» концерн «Калашников» представил концепт антропоморфного прямоходящего робота. Функционал машины направлен на решение боевых и инженерных задач. Подробную информацию о роботе представители компании не сообщили, но обещали представить технологию в 2019 или 2020 году.
По данным «РБК», название многовесового боевого робота – «Игорек». Однако в пресс-службе «Калашникова» эту информацию опровергли.
Также на форуме был показан гражданский электромотоцикл Urban Moto (UM-1) собственного производства, его легковая версия LM-1 и вариант специального назначения SM-1. Все оснащены бесщеточным двигателем постоянного тока с водяным охлаждением и аккумуляторами. Мотоцикл может ехать 150 км без подзарядки и развивать максимальную скорость до 90 километров в час. Купить электробайк можно будет в следующем году. Руководитель концерна рассказал РБК, что «мотоцикл будет самым доступным на рынке».
Фото: «kalashnikov.media»
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