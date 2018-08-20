Россиянам больше не придется вводить реквизиты при покупках в интернете

Россияне смогут оплачивать покупки в интернет-магазинах с помощью адреса электронной почты с 2019 года. Дополнительных реквизитов банковских карт, например, номер, срок действия или CVV-код, вводить не потребуется.

Как пишет 29 августа газета «Известия» со ссылкой на источник в Центробанке, покупателям необходимо будет скачать специальное приложение, которое разрабатывает ассоциация «Финтех». Оно позволит привязать данные кредитных и дебетовых карт к электронной почте. В ЦБ заверили, что программу максимально защитят от взломов.

«Физтех» вместе с Банком России работает и над другими способами идентификации, к примеру, по номеру мобильного телефона. Кроме того, ассоциация разрабатывает другие виды мгновенных платежей, таких как переводы между своими счетами в разных банках и прочие.

По материалам «Фонтанки.ру»