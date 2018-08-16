«Яндекс» ведет переговоры с сетевиками для продажи своего первого телефона

Компания «Яндекс» ведет переговоры с крупными розничными сетями о продаже своего телефона, сообщают «Ведомости». Поисковик требует минимальных наценок на свои телефоны, но это не устраивает ритейлеров.

Технические параметры и будущую цену смартфона компания пока не раскрывает. О существовании устройства «Яндекс.Телефон» модели YNDX-000SB стало известно в июле – оно появилось в реестре криптографических средств, ввоз которых разрешен в страны Евразийского экономического союза.

Ранее мы писали про еще один продукт компании – многофункциональную колонку «Яндекс.Станция».