Раньше, если мы хотели узнать, что думают другие, то проводили социологические опросы. Но люди в них всегда врут. Они никогда не говорят, что на самом деле думают, так как стараются впечатлить интервьюера. Если вы спросите, голосовали ли люди на выборах, более 50% солгут и скажут, что голосовали. Потому что им хочется думать, что они хорошие граждане. У меня есть любимый пример: если вы спросите у людей, как часто у них бывает секс, то женщины скажут, что секс у них бывает примерно раз в неделю, и в 20% случаев они используют презервативы. То есть это примерно 1,1 млрд презервативов ежегодно. Но если вы зададите гетеросексуальным мужчинам тот же вопрос, то услышите совершенно другой ответ. В итоге получится, что они используют около 1,6 млрд презервативов в год. Цифры не совпадают, хотя должны быть примерно равными. И это значит, что кто-то обманывает. Кто же говорит правду: мужчины или женщины? Ответ: никто. Потому что только около 600 млн презервативов производится каждый год. Поэтому о сексе врут определенно все.