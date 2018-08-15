«ВКонтакте» покажет статистику запросов властей о пользователях

«ВКонтакте» собирается выкладывать «общую статистику запросов» о данных пользователей, которые поступают от органов власти. Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си». Какая информация имеется в виду под «общей статистикой запросов», издание не уточняет.

«Мы планируем сделать процесс более прозрачным и делиться общей статистикой запросов», — заявили во «ВКонтакте».

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