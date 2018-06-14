Apple пообещала устранить уязвимость, позволяющую спецслужбам взламывать iPhone

В iPhone устранят уязвимость, благодаря которой спецслужбы или мошенники могут получить доступ к данным пользователей. По крайней мере, дополнительно защитить свои смартфоны пообещала компания Apple.

Как заявил 13 июня производитель, в следующих версиях своей операционной системы он изменит настройки по умолчанию таким образом, чтобы связь с телефоном через USB-порт автоматически отключалась, если владелец не разблокировал гаджет более часа.

Именно такой метод подключения к айфонам используют многие частные компании, а также мошенники, пишет Reuters со ссылкой на Apple. Более защищенными станут версии операционных систем iOS 11.4.1 и iOS 12. «Мы постоянно укрепляем защиту в каждом продукте Apple, чтобы помочь клиентам защититься от хакеров, похитителей личных данных и вторжений в свои личные данные, — говорится в заявлении Apple. — Мы очень уважаем правоохранительные органы, и наши улучшения в сфере безопасности не нацелены на срыв их усилий по выполнению своей работы». Справка: В феврале 2018 года израильская частная компания Cellebrite объявила об успешном взломе всех моделей iPhone и операционных систем Apple, включая флагманский смартфон iPhone X и операционную систему iOS 11. Ранее стало известно, что компания сотрудничала с американскими спецслужбами. Кроме того, оборудование Cellebrite, по данным «Русской службы Би-би-си», закупали ФСБ и Следственный комитет России.

По материалам «Фонтанки»