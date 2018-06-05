Мемодзи, ускорение старых iPhone и управление временем: что показала Apple на WWDC-2018
Apple в первый день ежегодной конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference (WWDC) представила новые функции для смартфона, умных часов, телевизионной приставки и ноутбука. Разработчики получат доступ к бета-версиям продуктов на WWDC, пользователи — осенью.
Инсайдеры, в частности от KGI Securities и Macrumors, задолго до самой конференции обещали презентацию бюджетного iPhone SE 2 с начинкой iPhone 7, условный iPad X, бюджетный MacBook, новые версии watchOS, клавиатуру Butterfly, интеграцию со Spotify и расширение функций чипа NFC. Все эти новшества в компании покажут на большой презентации в сентябре.
Главным событием конференции стала презентация новой версии операционной системы iOS 12. С ее помощью компания окончательно разобралась с проблемой замедления работы старых смартфонов. Новую ОС можно будет бесплатно установить на все устройства компании, поддерживающие предыдущую версию — iOS 11, соответственно, новую ОС получат все смартфоны, начиная с iPhone 5S. Это сделает запуск нового iOS самым крупным за всю историю компании.
Одним из ключевых новшеств новой ОС стала система личного тайм-менеджмента, представленная приложением Screentime и режимом Do Not Disturb (Не беспокить). Screentime показывает, сколько времени вы проводите в разных приложениях и позволяет ограничить использование по времени, например, если речь идет о смартфоне ребенка. Сервис также отображает статистику, сколько раз владелец включал экран девайса и какими приложениями пользовался.
Самое запоминающееся новшество на презентации — Memoji, персонализированные анимированные эмодзи, представляющие собой стилизованную копию лица пользователя. Как и Animoji, Memoji повторяют мимику лица, но теперь уже конкретного пользователя. Такой смайлик можно детально настроить: прическа, форма бровей, цвет кожи, глаз и так далее. iOS также научилась распознавать и высунутый язык.
Для создания Memoji используются камера TrueDepth на iPhone X, которая создает трехмерную карту лица для идентификации пользователя и захвата мимики. Мемодзи можно вставлять в сообщения вместо обычных смайлов, а также использовать как анимированный аватар в Instagram. Memoji интегрированы также в групповые видеочаты FaceTime, беседы в которых теперь могут включать до 32 человек, каждый из которых может выбрать себе персонализированный анимированный аватар. На WWDC сотрудники Apple показали, как Memoji работают в групповых чатах в FaceTime. Каждый собеседник получает собственную маску, в том числе можно использовать анимодзи животных.
Еще одной громкой новинкой стала презентация новой версии настольной операционной системы macOS 10.14 Mojave. Ее назвали в честь очередной калифорнийской природной достопримечательности — пустыни Мохаве.
В ней появилась полноценная темная тема (заменяет светлые элементы темно-серыми) и функция Dynamic Desktop, которая обновляет обои рабочего стола вместе с временем суток. В macOS появилась долгожданная функция Stacks, которая позволяет автоматически убирать файлы с рабочего стола в «стопки» по типам — «Документы», «Изображения» и так далее.
В панели предварительного просмотра Finder появились метаданные фотографии и дополнительные кнопки с редактированием. Apple также перенесла на macOS несколько приложений с iOS — например, Apple News и «Акции», «Диктофон» и «Дом».
Они выполнены по новой технологии, позволяющей запускать на настольных компьютерах мобильные приложения с минимальными изменениями в коде. Также в течение 2018 года в магазине приложений появится офисный пакет Office 365 от Microsoft.
Кроме того, расширена функция Continuity, которая позволяет синхронизировать между iOS и macOS аудиозаметки, а настольные приложения могут использовать камеру на iPhone в живом режиме (например, можно сканировать документы через камеру смартфона и мгновенно вставлять их в файлы на компьютере).
Главным нововведением в браузере Safari стало появление дополнительной системы безопасности через кнопки «Нравится», «Поделиться» и виджеты комментариев в соцсетях. В ходе презентации Apple использовала пользовательский фид Facebook. Также Apple пообещала защитить пользователей от системы browser fingerprinting, которая позволяет создавать для рекламных целей «отпечаток» профиля пользователя по его системным настройкам.
Обновилась и операционная среда для «умных часов». WatchOS 5 получила больше режимов зарядки, достижений, режим для йоги и для ходьбы, опцию Walkie Talkie для сеансов короткой связи, а также новый радужный ремешок «Прайд», деньги с продаж которого пойдут в фонды защиты ЛГБТ-сообщества.
Главным в обновлении стал новый способ связи помимо звонков и iMessage — рация. Она отправляет короткие голосовые сообщения избранным контактам. В отличие от iMessage, сообщения проигрываются автоматически, и чтобы записать свое, нужно просто удерживать палец на экране. В числе заметных изменений в приложениях iOS 12 — новый алгоритм сервиса «Фото», во многом повторяющий аналогичный сервис от Google. Он сможет самостоятельно группировать снимки по категориям и синхронизировать фотографии от разных пользователей, если они были сняты в одной и той же ситуации — например, на вечеринке или концерте.
В новой вкладке «Для вас» автоматически создаются отретушированные фото, которые тут же можно отправить друзьям. Обновлением tvOS для AppleTV стал улучшенный звук Dolby Atmos, а также опция Zero Sign-on (избавляет от необходимости многократно заходить в аккаунт).
Автомобильная система CarPlay при работе с iOS 12 теперь сможет работать со сторонними навигационными приложениями — например Google Maps или Waze. iBooks переименовали в Apple Books, а само приложение получило меню «Читаю сейчас» и переработанный дизайн в стиле редизайна App Store.
Завершая презентацию, Крейг Федериги ответил на вопрос о возможном слиянии macOS с iOS: «Нас постоянно спрашивают: „Объедините ли вы macOS с iOS?“ Нет, конечно нет». При этом, по его словам, отдельные приложения iOS все же адаптируют к дескстопной версии.
По материалам «ДП»
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