Мемодзи, ускорение старых iPhone и управление временем: что показала Apple на WWDC-2018

Apple в первый день ежегодной конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference (WWDC) представила новые функции для смартфона, умных часов, телевизионной приставки и ноутбука. Разработчики получат доступ к бета-версиям продуктов на WWDC, пользователи — осенью.

Инсайдеры, в частности от KGI Securities и Macrumors, задолго до самой конференции обещали презентацию бюджетного iPhone SE 2 с начинкой iPhone 7, условный iPad X, бюджетный MacBook, новые версии watchOS, клавиатуру Butterfly, интеграцию со Spotify и расширение функций чипа NFC. Все эти новшества в компании покажут на большой презентации в сентябре.

Главным событием конференции стала презентация новой версии операционной системы iOS 12. С ее помощью компания окончательно разобралась с проблемой замедления работы старых смартфонов. Новую ОС можно будет бесплатно установить на все устройства компании, поддерживающие предыдущую версию — iOS 11, соответственно, новую ОС получат все смартфоны, начиная с iPhone 5S. Это сделает запуск нового iOS самым крупным за всю историю компании.