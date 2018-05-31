Европейская компания EasyCall запустит в России виртуального оператора Easy4 без роуминга

С 1 июня в России начнет работу новый виртуальный оператор Easy, пишет РБК со ссылкой на совладельца юрлица оператора «Сонет» Сергея Малышкина.

Easy4 будет работать по технологии Multi-IMSI (Multi International Mobile Subscriber Identity) — это означает, что у абонента будет несколько номеров, и он сможет принимать звонки как на собственный, так и на номер страны и региона пребывания без дополнительной оплаты в роуминге. Виртуальный оператор будет использовать мощности оператором из «большой четверки» в России.

«SIM-карта может подключиться к любой вышке любого оператора-партнера, исходя из более выгодных условий для абонента как по цене, так и по качеству», — рассказал Малышкин, добавив, что практически все технологии, используемые компанией EasyCall,, разработаны российской компанией «Интерсат».

Ранее стало известно, что из-за антитеррористических законов, известных как «пакет Яровой», российские операторы с 1 июля могут повысить стоимость своих услуг.