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Сити-блогеры открыли сезон прогулок по городу

«Летом можно гулять круглосуточно», — поет Билли Новик в своей вечнозеленой оде любимому городу, и в этом году мы с ним согласны как никогда: на редкость теплая погода заставляет отбросить все дела и часами бродить по залитым солнцем улицам. В Петербурге это никогда не надоест, ведь даже в хорошо знакомых и привычных местах всегда можно найти что-то новое и интересное. Об этом лучшим городским блогерам и журналистам еще раз напомнил «Билайн», собрав их на прогулку по фотогеничным местам центра, и рассказал о новой акции: теперь шаги можно менять на мобильный интернет.

  • У петербуржцев к крышам особенная любовь
  • Илья Воскресенский @elivosk и Илья Бронский @idbronskiy отважно забираются на самые высокие и узкие выступы крыши
  • "Билайн" собрал  блогеров и журналистов на прогулку по необычным местам города
  • Мучной переулок до XIX века назывался Мушным – на нем было много мучных лавок
  • Илья Воскресенский @elivosk снимает кадр для своего Инстаграма
  • Юлия Таскаева @juliataskaeva выбирает фото для публикации
У Сенной площади всегда хаос: спешат на работу клерки, зазывают в магазины колоритные обитатели Апраксина рынка, снуют на самокатах хипстеры. Но два шага в сторону, на Мучной переулок, — и кажется, что суматошную пленку поставили на паузу. На первый взгляд тут нет шедевров архитектуры или цепляющих взгляд деталей, но если подняться на крышу одного из домов, понимаешь, что ты в самом сердце города. Куда ни посмотри, увидишь что-то великое: вот Адмиралтейство, Спас, Исаакий, Казанский и Троицкий, а в северной стороне шпили «Лахта-центра», Au Pont Rouge и Петропавловки ритмично пронзают небо, как кардиограмма пробудившегося от зимнего сна города. Большое красное сердце, нарисованное на жестяной крыше дома во дворе-колодце, такое яркое, что, кажется, пульсирует.
 
У петербуржцев к крышам особенная любовь, и блогеры не исключение. В поисках лучших кадров Илья Воскресенский @elivosk и Илья Бронский @idbronskiy отважно забираются на самые высокие и узкие выступы, Юлия Таскаева @juliataskaeva рискует потерять на ветру шляпу, Дарья Дацюк @darya_datsyuk ищет самые небанальные ракурсы — и все готовы делать это и час, и другой, но нужно двигаться дальше.
  • Двор-колодец на Пяти углах напоминает по форме то ли кота, то ли Бэтмена
  • В разные годы здесь жили Некрасов, Чуковская, часто бывала Ахматова
  • Всех волнует вопрос: кто теперь живет в башне?
Совсем другой вайб в районе Рубинштейна — одной из главных ресторанных улиц Европы, по мнению Washington Post. Бары, рестораны, кофейни сплошной чередой ведут к Пяти углам и их доминанте — дому с башней. Это бывший доходный дом комиссионера Иоффе, где провел свою первую зиму в Петербурге Николай Некрасов, жила писательница Лидия Чуковская, в гости к ней ходила Анна Ахматова. Но главный вопрос, который здесь терзает каждого, — а кто живет в башне? Рассказываем: там оборудовал мастерскую легендарный петербургский художник и фотограф Сергей Семкин aka Semas, совладелец не менее легендарного магазина Castle Rock. Если поднять голову, то очертания двора напомнят силуэт упитанного кота. Или бэтмена? Пока блогеры и журналисты спорят, кто смотрит на них сверху (накал страстей почти такой же, как в диспутах про Yanny и Laurel), мимо проходит тот самый Семкин в жизнерадостном желтом костюме.
 
У Пяти углов можно найти все что угодно — и целых пять офисов продаж «Билайн» всего в нескольких сотнях шагов. Оператор сейчас открывает много новых магазинов, в самое ближайшее время их количество удвоится, и к любому можно будет прийти пешком, заодно заработав мобильный интернет. Акция «Гиги за шаги» работает очень просто — абонентам тарифных планов «ВСЁмоё!» достаточно загрузить обновленную версию приложения «Мой Билайн», и она все сделает сама: агрегирует данные из приложений «Здоровье» или GoogleFit и будет конвертировать шаги в мегабайты. Если за сутки пройти не меньше десяти тысяч шагов, получишь сто бонусных мегабайт уже на следующее утро, и так каждый день, до трех гигабайт в месяц. Чем не повод больше гулять?
  • За бело-желтое оформление стен парадную прозвали «ромашкой»
  • Необычная шахта лифта сделала эту парадную звездой Инстаграма
  • Юлия Таскаева @juliataskaeva позирует фотографу
  • Дарья Дацюк @darya_datsyuk
  • Илья Воскресенский @elivosk

Пожалуй, самая красивая парадная Петербурга скрывается за тяжелыми дверьми доходного дома купца Григория Елисеева на Ломоносова, 14: лепнина на потолках и стенах, окна с желтыми стеклами, благодаря которым пространство залито теплым светом (архитектор Гавриил Барановский тоже скучал по солнцу в нашем климате), резная балюстрада. Но все-таки звездой инстаграма эту парадную сделала круглая шахта лифта с ажурной кованой решеткой, которую опоясывает спиральная лестница. Это был второй в Петербурге лифт, работавший на паровых двигателях, — великое достижение науки и техники по тем временам, но все равно вверх он двигался очень медленно, и чтобы господа не утомились от подъема на четвертый или пятый этаж, внутри можно было присесть на диван. Да, это был очень престижный доходный дом, с «мраморной лестницей, ковром и швейцаром» — такая формулировка тогда звучала покруче, чем «элитный жилой комплекс» сегодня, и означала самый высокий уровень жилья.

  • Парадная на Стремянной, 13, в доме Генриха-Вильгельма Мюзера
  • Дом был построен в 1895 году по проекту архитектора В.В.Шауба, родственника Мюзеров
  • Этот дом в народе также называют «Эльфийским» в честь кафе «Эльф», своеобразного филиала «Сайгона»

Две тысячи шагов в сторону площади Восстания — и вот еще одна парадная на Стремянной, 13, в доме Генриха-Вильгельма Мюзера, достойная тысячи лайков и восхищенных вздохов. Более просторная и монументальная, со стеклянным световым фонарем в виде пирамиды на крыше, она тоже покоряет идеальной геометрией, которая наверняка пришлась бы по вкусу графику Эшеру. Господин Мюзер занимался торговлей и, очевидно, весьма преуспел в этом — его квартира занимала весь второй этаж здания, а это две тысячи квадратных метров.

  • В салоне «Билайн» на Лиговском проспекте открылась кофейня
  • Новый салон работает 24/7, кофейня открыта до 23.00
  • С приходом лета фаворитами  покупателей стали смородиново-мятный лимонад и кокосово-миндальный айс-латте

Финальная точка фотопрогулки — Лиговский проспект, место с бурной историей. В доме 43-45 в разные годы располагались гостиницы «Метрополитен», «Знаменская», «Московская» и, наконец, один из корпусов «Октябрьской». Сейчас тут появился новый офис продаж «Билайн», в котором можно не только купить смартфон и любые аксессуары, решить все вопросы с сотовой связью, но даже выпить кофе и перекусить — прямо внутри открылась кофейня One Price Coffee, где все позиции основного меню — от капучино до салата или сэндвича — стоят всего шестьдесят рублей, а лимонады и айс-латте из летнего — сто. Конечно, после долгой прогулки по жаркому городу именно летнее меню вызвало особый интерес, бесспорными фаворитами стали смородиново-мятный лимонад и кокосово-миндальный айс-латте, оба отличные. Кофейня работает до 23:00, а сам офис продаж — 24/7. Петербург уже давно признан кофейной столицей России, но все равно приятно в очередной раз в этом убедиться — здесь даже в салоне связи можно найти достойный кофе.

В привычных местах — новые истории и детали. В прогулках — новые бонусы. Будем гулять круглосуточно! Подробно об акции «Гиги за шаги».

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Автор: andrey
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