«Летом можно гулять круглосуточно», — поет Билли Новик в своей вечнозеленой оде любимому городу, и в этом году мы с ним согласны как никогда: на редкость теплая погода заставляет отбросить все дела и часами бродить по залитым солнцем улицам. В Петербурге это никогда не надоест, ведь даже в хорошо знакомых и привычных местах всегда можно найти что-то новое и интересное. Об этом лучшим городским блогерам и журналистам еще раз напомнил «Билайн», собрав их на прогулку по фотогеничным местам центра, и рассказал о новой акции: теперь шаги можно менять на мобильный интернет.

У Сенной площади всегда хаос: спешат на работу клерки, зазывают в магазины колоритные обитатели Апраксина рынка, снуют на самокатах хипстеры. Но два шага в сторону, на Мучной переулок, — и кажется, что суматошную пленку поставили на паузу. На первый взгляд тут нет шедевров архитектуры или цепляющих взгляд деталей, но если подняться на крышу одного из домов, понимаешь, что ты в самом сердце города. Куда ни посмотри, увидишь что-то великое: вот Адмиралтейство, Спас, Исаакий, Казанский и Троицкий, а в северной стороне шпили «Лахта-центра», Au Pont Rouge и Петропавловки ритмично пронзают небо, как кардиограмма пробудившегося от зимнего сна города. Большое красное сердце, нарисованное на жестяной крыше дома во дворе-колодце, такое яркое, что, кажется, пульсирует.

У петербуржцев к крышам особенная любовь, и блогеры не исключение. В поисках лучших кадров Илья Воскресенский @elivosk и Илья Бронский @idbronskiy отважно забираются на самые высокие и узкие выступы, Юлия Таскаева @juliataskaeva рискует потерять на ветру шляпу, Дарья Дацюк @darya_datsyuk ищет самые небанальные ракурсы — и все готовы делать это и час, и другой, но нужно двигаться дальше.