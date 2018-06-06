Сити-блогеры открыли сезон прогулок по городу
«Летом можно гулять круглосуточно», — поет Билли Новик в своей вечнозеленой оде любимому городу, и в этом году мы с ним согласны как никогда: на редкость теплая погода заставляет отбросить все дела и часами бродить по залитым солнцем улицам. В Петербурге это никогда не надоест, ведь даже в хорошо знакомых и привычных местах всегда можно найти что-то новое и интересное. Об этом лучшим городским блогерам и журналистам еще раз напомнил «Билайн», собрав их на прогулку по фотогеничным местам центра, и рассказал о новой акции: теперь шаги можно менять на мобильный интернет.
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У петербуржцев к крышам особенная любовь
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Илья Воскресенский @elivosk и Илья Бронский @idbronskiy отважно забираются на самые высокие и узкие выступы крыши
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"Билайн" собрал блогеров и журналистов на прогулку по необычным местам города
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Мучной переулок до XIX века назывался Мушным – на нем было много мучных лавок
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Илья Воскресенский @elivosk снимает кадр для своего Инстаграма
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Юлия Таскаева @juliataskaeva выбирает фото для публикации
Пожалуй, самая красивая парадная Петербурга скрывается за тяжелыми дверьми доходного дома купца Григория Елисеева на Ломоносова, 14: лепнина на потолках и стенах, окна с желтыми стеклами, благодаря которым пространство залито теплым светом (архитектор Гавриил Барановский тоже скучал по солнцу в нашем климате), резная балюстрада. Но все-таки звездой инстаграма эту парадную сделала круглая шахта лифта с ажурной кованой решеткой, которую опоясывает спиральная лестница. Это был второй в Петербурге лифт, работавший на паровых двигателях, — великое достижение науки и техники по тем временам, но все равно вверх он двигался очень медленно, и чтобы господа не утомились от подъема на четвертый или пятый этаж, внутри можно было присесть на диван. Да, это был очень престижный доходный дом, с «мраморной лестницей, ковром и швейцаром» — такая формулировка тогда звучала покруче, чем «элитный жилой комплекс» сегодня, и означала самый высокий уровень жилья.
Две тысячи шагов в сторону площади Восстания — и вот еще одна парадная на Стремянной, 13, в доме Генриха-Вильгельма Мюзера, достойная тысячи лайков и восхищенных вздохов. Более просторная и монументальная, со стеклянным световым фонарем в виде пирамиды на крыше, она тоже покоряет идеальной геометрией, которая наверняка пришлась бы по вкусу графику Эшеру. Господин Мюзер занимался торговлей и, очевидно, весьма преуспел в этом — его квартира занимала весь второй этаж здания, а это две тысячи квадратных метров.
Финальная точка фотопрогулки — Лиговский проспект, место с бурной историей. В доме 43-45 в разные годы располагались гостиницы «Метрополитен», «Знаменская», «Московская» и, наконец, один из корпусов «Октябрьской». Сейчас тут появился новый офис продаж «Билайн», в котором можно не только купить смартфон и любые аксессуары, решить все вопросы с сотовой связью, но даже выпить кофе и перекусить — прямо внутри открылась кофейня One Price Coffee, где все позиции основного меню — от капучино до салата или сэндвича — стоят всего шестьдесят рублей, а лимонады и айс-латте из летнего — сто. Конечно, после долгой прогулки по жаркому городу именно летнее меню вызвало особый интерес, бесспорными фаворитами стали смородиново-мятный лимонад и кокосово-миндальный айс-латте, оба отличные. Кофейня работает до 23:00, а сам офис продаж — 24/7. Петербург уже давно признан кофейной столицей России, но все равно приятно в очередной раз в этом убедиться — здесь даже в салоне связи можно найти достойный кофе.
В привычных местах — новые истории и детали. В прогулках — новые бонусы. Будем гулять круглосуточно! Подробно об акции «Гиги за шаги».
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