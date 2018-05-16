В Badoo появится функция Live Stream, которая избавит от неловких первых свиданий
Самый крупный в мире дейтинг-сервис Badoo запустит летом 2018 года функцию Live Stream для прямых трансляций — еще одного инструмента для общения и знакомств в сети.
Общаясь с человеком тет-а-тет в режиме реального времени с помощью нового сервиса, у пользователей появится возможность узнать о собеседнике больше, чем это предлагает стандартное описание в профиле.
Выйти в прямой эфир можно будет в одно касание по иконке трансляции в приложении. По мнению создателей Live Stream, новая функция значительно улучшит качество взаимных симпатий в приложении и поможет избавиться от неловких первых свиданий.
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