Apple презентовала бюджетный iPad для студентов со стилусом Apple Pencil
Apple представила новый планшет iPad с экраном диагональю 9,7 дюйма. Презентация прошла на образовательном форуме Apple Education Event в Чикаго. Главное отличие от предыдущей модели — поддержка работы со стилусом Apple Pencil, ранее доступным лишь в версии iPad Pro.
Гаджет оснащен процессором A10 Fusion, технологией распознавания отпечатков пальцев TouchID, двумя камерами и функцией LTE. Время работы планшета без зарядки составляет 10 часов. Кроме того, планшет поддерживает технологию дополненной реальности и сможет работать с любой клавиатурой Bluetooth.
Планшет ориентирован на школьников и студентов. Для образовательных учреждений США его цена составит $299. Для обычных покупателей новый iPad будет доступен за $329, стилус — за $99. Это самый дешевый планшет в линейке Apple. Устройство доступно для предзаказа, в России планшет появится в апреле, уточняет «Коммерсант».
Корпорация Apple также пообещала представить свои «прорывные разработки» на Всемирной конференции разработчиков Worldwide Developers Conference, которая пройдет в городе Сан-Хосе в Калифорнии с 4 по 8 июня.
По материалам «ДП»
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