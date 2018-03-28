Apple презентовала бюджетный iPad для студентов со стилусом Apple Pencil

Apple представила новый планшет iPad с экраном диагональю 9,7 дюйма. Презентация прошла на образовательном форуме Apple Education Event в Чикаго. Главное отличие от предыдущей модели — поддержка работы со стилусом Apple Pencil, ранее доступным лишь в версии iPad Pro.

Гаджет оснащен процессором A10 Fusion, технологией распознавания отпечатков пальцев TouchID, двумя камерами и функцией LTE. Время работы планшета без зарядки составляет 10 часов. Кроме того, планшет поддерживает технологию дополненной реальности и сможет работать с любой клавиатурой Bluetooth.