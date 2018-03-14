В Apple рассказали, когда покажут свои «прорывные разработки»

Американская корпорация Apple пообещала представить свои «прорывные разработки» на Всемирной конференции разработчиков Worldwide Developers Conference, которая пройдет в городе Сан-Хосе в Калифорнии с 4 по 8 июня.

Как пишет Macrumors, в этот раз на конференции ожидается презентация операционных систем iOS 12, macOS 10.14, tvOS 12, watchOS 5, а также нового программного обеспечения для HomePod. Помимо этого, «яблочная» компания может представить недорогие версии MacBook Air и обновленные iPad Pro с системой разблокировки с помощью лица Face ID.

В 2017 году компания показала Worldwide Developers Conference обновленные версии MacBook, iPad с диагональю экрана 10,5 дюйма, моноблок iMac Pro, а также «умную» колонку HomePod. В конце февраля Bloomberg со ссылкой на источники писал, что осенью на традиционной презентации Apple представит три новые модели своего флагманского смартфона: iPhone с самым большим экраном в серии, обновленную модель iPhone X и ее бюджетную версию с сохранением ключевых функций флагмана.

По материалам «ДП»