Apple выпустит осенью три новых модели iPhone

Корпорация Apple на традиционной осенней презентации покажет три новые модели своего флагманского смартфона iPhone, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Речь идет о выпуске iPhone с самым большим экраном в серии, обновленной модели iPhone X и ее бюджетной версии с сохранением ключевых функций флагманского телефона. Как отметил источник, эти планы могут измениться. Представитель Apple отказался от комментариев. Между тем, акции корпорации накануне выросли на 2,1% до $179,18.

Широкоформатная модель под кодовым названием D33 будет иметь разрешение 1242×2688. Ее корпус будет сравним с iPhone 8 Plus, но за счет «безрамочного» экрана серии iPhone X будет примерно на дюйм больше — около 6,5 дюйма. Она сохранит OLED-экран, а также Face ID для разблокировки экрана и проведения платежей. Модель должна привлечь бизнесменов, поскольку позволяет вести активную переписку и работать с таблицами как с планшета. Ожидается, что в «большом» iPhone и обновленной версии iPhone X будут использованы процессоры A12 нового поколения.

Оба телефона помимо базовых цветов будут представлены и в золотом цвете, а также получат обрамление из нержавеющей стали. Кроме того, для некоторых рынков рассматривается возможность выпуска смартфонов с поддержкой двух SIM-карт. Более дешевая модель версии iPhone X сохранит технологию Face ID, LCD—экран и алюминиевые края. Третья новинка, предположительно, будет отличаться более демократичной ценой при наличии ряда ключевых функций флагмана. Как отмечают источники, Apple рассчитывает удовлетворить потребности разных групп ключевой аудитории — как тех, кто ищет более доступную цену, так и тех, кому важнее многофункциональность.

На прошлой неделе агентство Macrumors сообщило, что Apple в июне на своей ежегодной конференции Worldwide Developer Conference (WWDC) представит условный iPad X и бюджетный смартфон iPhone SE 2. Инсайдер KGI Securities Мин-Чи Куо утверждал, что Apple на презентации новинок осенью 2018 года представит преемника iPhone X с теми же габаритами и дизайном, условный iPhone X Plus с аналогичным дизайном и экраном диагональю 6,5 дюйма, а также новую бюджетную модель с экраном диагональю 6,1 дюйма.

По материалам «ДП»