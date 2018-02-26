Samsung представила новые флагманские телефоны — Galaxy S9 и S9+

На презентации на выставке MWC 2018 компания Samsung показала два новых флагманских смартфона — Galaxy S9 и S9+, передает «Афиша Daily».

Смартфоны будут доступны в двух размерах: 5,8 и 6,2 дюйма. Оба телефона оснащены Super AMOLED дисплеем с разрешением 2960 × 1440 и соотношением сторон 18.5:9. Дисплей немного скруглен по краям, рамок у него почти нет. Сканер отпечатка пальца теперь находится под камерой (а не справа от нее), 3,5-миллиметровый разъем для наушников остался. Телефон можно разблокировать и отпечатком пальца и распознаванием лица. Корпусы телефонов непроницаемы для воды и пыли, батареи могут заряжаться быстро и без проводов.

Модель S9 имеет 4 гигабайта оперативной памяти и емкость батареи 3000 миллиампер-часов, S9+ — 6 гигабайт и 3500 миллиампер-часов. Обе имеют по 64, 128 или 256 гигабайтов встроенной памяти и слот для карт microSD (емкостью до 400 гигабайтов).

Samsung обновил камеры на флагманских устройствах — теперь это 12-мегапиксельная камера с двойной диафрагмой: при светлой сцене она выставит меньшую диафрагму — f/2.4, — чтобы захватить больше деталей и избежать пересвета, при темной сцене, она раскроется больше — f/1.5, — чтобы захватить больше света. Что касается записи видео, то камера поддерживает режим замедленной съемки с частотой 960 кадров в секунду. Замедленное видео и двойная диафрагма будут в S9 и S9+. У S9+ камера имеет двойное оптическое увеличение и размытие фона при портретной съемке.

Гаджет оснащен функцией дополненной реальности: передняя камера умеет создавать анимированные эмодзи по лицу человека. Для этого нужно снять селфи, настроить эмодзи — тогда телефон выдаст пакет из 18 анимированных стикеров.

Телефоны выйдут в четырех цветах: Midnight Black, Titanium Gray, Coral Blue и Lilac Purple. Предзаказ на телефоны начнется 25 февраля, продажи стартуют 16 марта.

В России S9 на 64 гигабайта будет продаваться за 59 990 рублей, S9+ — за 66 990 рублей, S9+ на 256 гигабайтов — 74 990 рублей. В салонах Samsung, магаинах «Ион», «Связной», «Билайн», «М.Видео» и других S9 и S9+ можно приобрести в трейд-ин — в обмен на свой телефон и с доплатой.