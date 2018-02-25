В сети показали, как будут выглядеть новые Samsung S9 и S9+
YouTube-канал Slashleaks опубликовал промо-видео с новыми смартфонами Samsung S9 и S9+. Компания презентует их сегодня вечером в рамках конференции Mobile World Congress 2018.
Внешне новый флагман будет похож на Samsung Galaxy S8. Он получит биометрическую идентификацию как у iPhone X с помощью отпечатка пальцев или лица. Его расположили под объективом камеры. Разработчики отмечают, что S9 станет первым смартфоном с камерой, оснащенной двойной диафрагмой.
Samsung также в новой модели возможность управлять несколькими приложениями на одном экране и заряжать смартфоны с помощью док-станции DeX Pad. Отмечается, что новая модель также будет полностью водонепроницаемая.
Официальная презентация смартфонов Samsung S9 и S9+ состоится 25 февраля в 20:00 по московскому времени.
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