В сети показали, как будут выглядеть новые Samsung S9 и S9+

Внешне новый флагман будет похож на Samsung Galaxy S8. Он получит биометрическую идентификацию как у iPhone X с помощью отпечатка пальцев или лица. Его расположили под объективом камеры. Разработчики отмечают, что S9 станет первым смартфоном с камерой, оснащенной двойной диафрагмой.

Samsung также в новой модели возможность управлять несколькими приложениями на одном экране и заряжать смартфоны с помощью док-станции DeX Pad. Отмечается, что новая модель также будет полностью водонепроницаемая.

Официальная презентация смартфонов Samsung S9 и S9+ состоится 25 февраля в 20:00 по московскому времени.