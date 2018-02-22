SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками для глобального интернета

Космическая компания Space X, основанная миллиардером Илоном Маском, запустила ракету Falcon 9, которая должна вывести на орбиту Земли пару экспериментальных спутников системы Starlink — предполагается, что она позволит создать доступную систему всемирного спутникового интернета.

Трансляция старта ракеты велась на YouTube-канале Space X. Помимо спутников Starlink на запущенной Falcon 9 также находился испанский правительственный спутник PAZ, предназначенный для радиолокационного наблюдения.

Изначально ракету должны были запустить ещё 17 февраля, однако позднее событие решили перенести из-за погодных условий. Напомним, недавно состоялся запуск Falcon Heavy, а почему все в восторге от этого, читайте здесь.