По мотивам «Черного зеркала» появился сервис, который предсказывает длительность отношений

По мотивам серии Hang the DJ («Повесь диджея») из четвертого сезона сериала-антиутопии «Черное зеркало» стриминговый сервис Netflix запустил программу Coach, с помощью которой можно предсказать, как долго продлятся отношения.

По сюжету серии пользователи использовали карманную систему, которая искала идеального партнера. При этом система показывала, сколько времени продлятся те или иные отношения, которые предлагаются в процессе поиска.