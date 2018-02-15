По мотивам «Черного зеркала» появился сервис, который предсказывает длительность отношений
По мотивам серии Hang the DJ («Повесь диджея») из четвертого сезона сериала-антиутопии «Черное зеркало» стриминговый сервис Netflix запустил программу Coach, с помощью которой можно предсказать, как долго продлятся отношения.
По сюжету серии пользователи использовали карманную систему, которая искала идеального партнера. При этом система показывала, сколько времени продлятся те или иные отношения, которые предлагаются в процессе поиска.
Trust the system. Visit https://t.co/f3v1QPmbAx to find out if your partner is a perfect match. pic.twitter.com/XV0FXmtx5G— Black Mirror (@blackmirror) 14 февраля 2018 г.
Чтобы тайное стало явным, нужно зайти на сайт и нажать кнопку на экране. Coach сгенерирует уникальную ссылку, которую необходимо прислать своему партнеру. После этого пользователи должны одновременно нажать на кнопку, и сервис покажет, как долго продлятся отношения.
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