Apple выпустит недорогой iPhone без 3D Touch
По информации авторитетного инсайдера KGI в мире технологий Мин-Чи Куо, компания Apple планирует в 2018 году выпустить недорогой (относительно флагманского iPhone X) 6,1-дюймовый iPhone. Источник говорит о том, что новый гаджет лишат функции 3D Touch и за счет этого компании удастся снизить его стоимость. Помимо этого у нового iPhone не будет OLED-матрицы (только TFT-LCD с плотностью пикселей 320-330) и беспроводной зарядки.
Самая дешевая новая модель iPhone стоит порядка $700-800. Сколько будет стоить новый недорогой телефон от Apple пока не уточняется.
Ранее стало известно, что Apple может остановить производство iPhone X из-за низких продаж.
Также стало известно, что предказаз на новую смарт-колонку Apple можно будет сделать 26 января, а первые покупатели получат ее 9 февраля (для жителей США, Великобритании и Австралии). КОгда колонка будет доступна для россиян, пока не уточняется. 26 января, первые покупатели получат ее 9 февраля.
В колонке будет целых семь динамиков, шесть микрофонов, сабвуфер и процессор для обработки голосовых команд, подобно тому, что есть в iPhone. Стоимость HomePod составляет $349.
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