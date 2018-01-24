Apple выпустит недорогой iPhone без 3D Touch

По информации авторитетного инсайдера KGI в мире технологий Мин-Чи Куо, компания Apple планирует в 2018 году выпустить недорогой (относительно флагманского iPhone X) 6,1-дюймовый iPhone. Источник говорит о том, что новый гаджет лишат функции 3D Touch и за счет этого компании удастся снизить его стоимость. Помимо этого у нового iPhone не будет OLED-матрицы (только TFT-LCD с плотностью пикселей 320-330) и беспроводной зарядки.

Самая дешевая новая модель iPhone стоит порядка $700-800. Сколько будет стоить новый недорогой телефон от Apple пока не уточняется.