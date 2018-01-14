В сети появилось первое фото нового iPhone SE-2018

На снимке задняя панель у смартфона также полностью стеклянная, как у последних моделей линейки iPhone 8 и 8 Plus, а также iPhone X. Стеклянный корпус смартфона поддержит беспроводную зарядку, которую, как считают эксперты, Apple будет всячески продвигать в ближайшее время.

iPhone SE 2018, как и флагман 2016 года, получит 4 или 4,2-дюймовый IPS-экран, 4-ядерный процессор Apple A10 Fusion, 2 ГБ оперативной и 32/128 ГБ постоянной флеш-памяти, 12 Мп основную и 5 Мп фронтальную камеры, разъем Lightning, а также аккумуляторную батарею емкостью 1700 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки с помощью специального адаптера питания от MacBook. Его стоимость ожидается на уровне $400, однако в России может вырасти до $550. Таким образом, покупателям в России придется отдать за новый смартфон порядка 33 тысяч рублей.

Добавим, iPhone SE по-прежнему остается самым покупаемым продуктом Apple в России.

По материалам «ДП»