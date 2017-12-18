Как изменится мир к 2020 годам? 3D-дома, лекарство от рака и машины с автопилотом

Исчезнет социальное и экономическое неравенство

Курцвейл считает, что расцвет искусственного интеллекта пойдет на пользу человечеству не только в технологическом, но и социальном плане. Так, он приводит данные Всемирного банка, согласно которым уровень бедности в странах Азии снизился на 90 процентов за последние 20 лет благодаря резкому скачку развития технологий. Даже в бедных странах Африки интернет и гаджеты становятся все доступнее с каждым годом. «Мы все движемся в правильном направлении», – говорит ученый.

Будущие поколения избавятся от стереотипов и предрассудков

«Я бываю в аэропортах почти ежедневно и наблюдаю такую картину: дети, начиная с 2-летнего возраста, погружены в гаджеты. Это поколение и изменит мир к лучшему, так как интернет по-настоящему объединит людей всех рас и национальностей», – прогнозирует ученый.