Как изменится мир к 2020 годам? 3D-дома, лекарство от рака и машины с автопилотом
Футуролог и технический директор Google Рэй Курцвейл рассказал в интервью Wired о том, как изменится мир к 2020-м годам. Курцвейл считает, что ни одна сфера человеческой деятельности не останется без вмешательства искусственного интеллекта. О том, что всех нас ждет в обозримом будущем – в кратких тезисах из интервью.
Мы будем печатать одежду на 3D принтерах
По мнению Курцвейла, к 2020-м годам технология 3D печати позволит быстро и недорого создать одежду любого фасона, расцветки, дизайна и размера. Футуролог считает, что сейчас технология 3D-печати еще не достигла необходимого уровня, однако она будет развиваться по экспоненте и в целом очень сильно подешевеет.
Человечество начнет производить очень дешевую еду
Дешевая еда в большом количестве будет доступна благодаря технологии вертикального земледелия – фруктовые деревья и овощные грядки будут расти на поверхностях без использования грунта, на питательных растворах. Мышечные волокна мяса и рыбы будут выращивать в пробирках – к слову, подобный эксперимент уже был проведен в Лондоне в 2013 году. Вырастить гамбургер «из пробирки» тогда обошлось в несколько сотен тысяч долларов. Курцвейл же считает, что подобные технологии также сильно подешевеют со временем и будут доступны всем.
Мы будем строить дома как в Lego
Ученый уверен, что в ближайшем будущем строительство домов и офисных зданий ограничится несколькими днями благодаря напечатанным на 3D принтерах готовым модулям, которые будут собираться на месте, как конструктор Lego.
Произойдет слияние человека и искусственного интеллекта
Люди и ИИ станут одним целым и, благодаря этому, человечество поумнеет. «Все гаджеты являются как бы продолжением мозга и, кстати говоря, люди уже воспринимают их подобным образом. Вспомните, лет пять назад такого «трепетного» отношения к смартфонам не было, а сейчас телефоны являются продолжением руки», – говорит Курцвейл. По его прогнозам, в 2020-х годах телефоны в прямом смысле станут частью нас – их начнут вживлять в тело.
Появятся роботизированные люди
Трансгуманистические технологии позволят оснастить человека дополнительным интеллектом, который поможет ему полностью охватить ту или иную область знания. Обычный, даже очень умный человек не в состоянии поглотить всю имеющуюся информацию даже в узкоспециализированной тематике. Помимо этого у людей появятся «запчасти» – дополнительные руки-протезы, глаза-камеры, проецирование изображение прямо на сетчатку глаза (как в фильме «Она») и тому подобное.
Искусственный интеллект сможет пройти тест Тьюринга, доказав наличие у него разума
Компьютер докажет что он – разумное существо в человеческом понимании этого слова. Курцвейл считает, что это будет достигнуто благодаря компьютерной симуляции мозга человека. Ученый называет точный год когда это произойдет – 2029-й.
Исчезнет социальное и экономическое неравенство
Курцвейл считает, что расцвет искусственного интеллекта пойдет на пользу человечеству не только в технологическом, но и социальном плане. Так, он приводит данные Всемирного банка, согласно которым уровень бедности в странах Азии снизился на 90 процентов за последние 20 лет благодаря резкому скачку развития технологий. Даже в бедных странах Африки интернет и гаджеты становятся все доступнее с каждым годом. «Мы все движемся в правильном направлении», – говорит ученый.
Будущие поколения избавятся от стереотипов и предрассудков
«Я бываю в аэропортах почти ежедневно и наблюдаю такую картину: дети, начиная с 2-летнего возраста, погружены в гаджеты. Это поколение и изменит мир к лучшему, так как интернет по-настоящему объединит людей всех рас и национальностей», – прогнозирует ученый.
Будут приняты законы, регулирующие отношения между человеком и ИИ
В странах Европы и США на государственном уровне займутся правами и обязанностями машин. Их деятельность будет урегулирована с помощью законов.
Мы сможем лечить рак с помощью иммунотерапии
Иммунотерапия – перепрограммирование иммунной системы таким образом, чтобы она самостоятельно, без использования химиотерапии, лекарств и лучевой терапии атаковала раковые клетки, станет настоящим прорывом в медицине.
Появятся самоуправляемые автомобили
Чтобы обезопасить человечество от аварий, дороги городов заполнят машины с функцией автопилота. Однако Курцвейл говорит о том, что ИИ, внедренному в автомобиль, иногда придется сталкиваться со сложной этической дилеммой: в случае возникновения опасной ситуации на дороге, машина должна будет решить, кому спасти жизнь - ребенку, оказавшемуся на дороге или водителю авто. Эта тема, по мнению ученого, еще много лет будет камнем преткновения в дискуссиях ученых относительно использования ИИ во всех сферах жизнедеятельности.
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