Как живут в домах, где будущее уже наступило
Помните квартиру из одного из эпизодов «Черного зеркала», в которой за все системы в доме – работу кофеварки и тостера, звонок будильника и температуру пола – отвечала карманная служанка – твой собственный клон? С тех пор как вышел этот эпизод, прошло каких-то пару лет. И вот оно будущее: умные дома не просто умеют включать кофеварку и утюг, ставить будильник и сообщать о протечках или задымлении, когда вас нет рядом. Они дешевы, просты в установке, а для их использования не нужно сдавать в рабство собственного клона. И даже гиком из «Теории большого взрыва» быть не надо. Короче, совершенно непонятно, как мы раньше без этого жили.
Обыкновенное чудо
Главный тренд, который переживают умные дома в последние годы – упрощение. На смену громоздким проводным системам, устанавливать которые приходилось еще на этапе проектирования помещений (иначе снова ремонт, надо штробить стены и протягивать провода), приходят облегченные беспроводные аналоги. А мозг умного дома, который собирает информацию со всех подключенных к нему датчиках и отвечает за коммуникации с внешним миром, теперь обыкновенный планшет, подключенный к Интернету. Логичным следствием всех этих процессов стало значительное удешевление систем. Результат – по подсчетам исследовательского центра Berg Insight к 2020 году умным станет каждый пятый дом в Европе и каждый третий - в США. А с появлением простых и относительно дешевых пакетных систем (таких как Life Control компании Мегафон, например) у этой тенденции есть все шансы докатиться до России.
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Центр умного дома. Хаб объединяет все датчики в единую экосистему, благодаря чему они выполняют свою работу и взаимодействуют друг с другом.
Кстати
Итоги исследования, проведенного Russia Internet of Things Market 2016-2020 Forecast, подтверждают эту мысль: по оценкам компании, российский рынок умных домов будет увеличиваться в среднем на 21,3 % в год и, к 2020 году уже достигнет $9 млрд
Предупрежден – значит вооружен
Принципиальное отличие дома будущего от рядовой квартиры настоящего: проблемы в ней решаются не по мере поступления, а еще до того, как они успеют нанести ущерб. Дешевле мгновенно перекрыть неисправный кран в ванной, получив на смартфон оповещение с датчика протечки воды, чем потом менять испорченный пол и судиться с затопленными соседями. Проще ежедневно контролировать скачки электроэнергии, используя умную розетку, чем в конце месяца разбираться, кто «накрутил» вам лишние киловатты на счетчик. И уж точно легче вызвать бригаду МЧС при первых признаках задымления, прочитав тревожное сообщение от датчика дыма, чем потом – ох, лучше даже и не говорить, что может случиться потом. Кстати, беспокоиться, что умные датчики будут круглосуточно строчить вам в вотсап, постепенно превращая вас в параноика, не стоит. Датчики движения не реагируют на оставленных дома собак, кошек, черепах и птичек, а wi-fi камеры помогут отследить, действительно ли в вашем доме пожар или ложная тревога – и просто сын разогрел котлеты до состояния угольков.
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Умная розетка позволяет управлять электробытовыми приборами из любой точки земного шара
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Благодаря датчику движения, хозяева квартиры в курсе всего происходящего в доме.
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Датчик дыма сигнализирует о любых признаках возгорания, чтобы его вовремя предотвратить.
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С помощью Wi-Fi камеры можно в режиме реального времени наблюдать за происходящем в доме.
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Датчик протечки воды сигнализирует о любой, даже небольшой протечке.
Сам себе режиссер
Но допустим, тревога не ложная, и вы получили сообщение на мобильное устройство. Лихорадочно искать телефон МЧС, сидя на совещании или лежа на пляже, – так себе удовольствие. Обитателям домов будущего не придется этого делать: идеальная машина для жилья сама нейтрализует проблему, а вас просто поставит об этом в известность. В случае с системой Life Control от Мегафон это происходит путем заблаговременной установки сценариев. Через центр умного дома можно управлять всеми датчиками экосистемы, получать с них информацию и отдавать команды. Сценарий достаточно задать один раз, а сам этот процесс не сложнее установки нового мобильного приложения для смартфона. Главное – понять, что именно для вас в приоритете. Дома маленькие дети? Используйте датчик качества воздуха, чтобы получать полную информацию о температуре, влажности и содержании летучих органических веществ. Не успеваете следить за дачным участком? Когда почва станет сухой, датчик ухода за растениями сам отправит команду на умную розетку, от которой работает система полива, и вода будет поступать на грядки автоматически. А если в загородном доме станет холодно, электрический конвектор, подключенный через умную розетку, автоматически согреет помещение. С 9 до 20 проводите на работе и хотите быть уверенными, что ваш сын ходит в школу, а не устраивает квартирники? Настройте специальный сценарий: если датчик движения или датчик открытия двери сработает с 9 до 14, когда еще идут уроки, вы получаете сообщение, в остальное время датчик движения, как обычно включает свет. Часто уезжаете в длительные командировки? Свяжите датчик протечки с шаровым краном, подключенным через умную розетку, и кран будет перекрываться автоматически, как только на полу в ванной появится вода.
Кстати
Аудит безопасности системы провели эксперты компании Positive Technologies. А к их мнению стоит прислушиваться: по крайней мере, такие монстры как Роскосмос и Газпром делают это уже на протяжении 15 лет.
Пока все дома
Впрочем, следить за домом в ваше отсутствие – лишь одна из функций умных домов, и эту тему как раз меньше всего поднимают в научно-фантастических фильмах. Скучно рассказывать о том, как умный счетчик помогает экономить на ЖКХ Тони Старку из «Железного человека». Роботизированная техника, кофеварка и жалюзи, которые автоматически включатся, как только вы открываете глаза, или умный будильник, который подстраивается под режимы вашего сна, чтобы выбрать наиболее оптимальное время для пробуждения, производят куда более яркое впечатление. И в случае с современными системами «умный дом» это тоже будущее, которое уже наступило. Так, система Life Control заботится о комфорте и безопасности не только когда вы отсутствуете, но и когда находитесь дома. Сценарии могут быть самыми разными. Привыкли гладить рубашку через 15 минут после пробуждения? Подключите утюг к умной розетке, и он будет включаться в четверть восьмого и выключаться в 7:30. Фитнес-трекер будет ежедневно подсчитывать пройденные шаги и сожженные калории, а заодно определит фазу вашего быстрого сна и отправит эту информацию на будильник, чтобы вам было легче вставать. А освещение, привязанное к датчику движения, будет не просто включаться, когда хозяева входят в дом, но менять интенсивность и цвет в зависимости от времени суток и ваших планов на вечер.
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Умная лампа помогает управлять освещением и создавать уют и настроение в доме.
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Датчик качества воздуха создан, чтобы вы могли контролировать атмосферу в доме.
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Геотрекер сообщит о местоположении тех, кто вам дорог. Вы всегда сможете прийти близким на помощь, если это понадобится.
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Датчик ухода за растениями поможет создать для них благоприятные условия.
В целом от использования системы возникает то чувство, которое испытываешь в детстве: ощущение, что о тебе заботятся. Кстати, пожилым родителям Life Сontrol тоже не помешает: предложите им носить геотрекер в сумке и вы всегда будете знать, где они находятся, а они смогут нажать кнопку SOS: так что если им понадобится помощь, вы об этом сразу узнаете. Ну и не забывайте им звонить, конечно. Будильник с напоминанием можно тоже запрограммировать заранее.
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