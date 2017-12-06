Сам себе режиссер

Но допустим, тревога не ложная, и вы получили сообщение на мобильное устройство. Лихорадочно искать телефон МЧС, сидя на совещании или лежа на пляже, – так себе удовольствие. Обитателям домов будущего не придется этого делать: идеальная машина для жилья сама нейтрализует проблему, а вас просто поставит об этом в известность. В случае с системой Life Control от Мегафон это происходит путем заблаговременной установки сценариев. Через центр умного дома можно управлять всеми датчиками экосистемы, получать с них информацию и отдавать команды. Сценарий достаточно задать один раз, а сам этот процесс не сложнее установки нового мобильного приложения для смартфона. Главное – понять, что именно для вас в приоритете. Дома маленькие дети? Используйте датчик качества воздуха, чтобы получать полную информацию о температуре, влажности и содержании летучих органических веществ. Не успеваете следить за дачным участком? Когда почва станет сухой, датчик ухода за растениями сам отправит команду на умную розетку, от которой работает система полива, и вода будет поступать на грядки автоматически. А если в загородном доме станет холодно, электрический конвектор, подключенный через умную розетку, автоматически согреет помещение. С 9 до 20 проводите на работе и хотите быть уверенными, что ваш сын ходит в школу, а не устраивает квартирники? Настройте специальный сценарий: если датчик движения или датчик открытия двери сработает с 9 до 14, когда еще идут уроки, вы получаете сообщение, в остальное время датчик движения, как обычно включает свет. Часто уезжаете в длительные командировки? Свяжите датчик протечки с шаровым краном, подключенным через умную розетку, и кран будет перекрываться автоматически, как только на полу в ванной появится вода.