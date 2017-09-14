В России Верховный суд отказался признать Apple Watch просто часами
В России Верховный суд вынес вердикт в споре между российской «дочкой» Apple и Федеральной таможенной службой о классификации «умных часов» в пользу компании. Это следует из информации, опубликованной в Картотеке арбитражных дел.
Верховный суд признал, что устройства Apple Watch являются не наручными часами, облагаемыми ввозной пошлиной 10%, а сложными устройствами для приема и передачи данных, пошлины с которых не взимаются.
В декабре 2013 года Федеральная таможенная служба классифицировала Appl Watch как наручные часы и обложила их сбором. Компания Apple оспорила данное решение и проиграла в трех инстанциях.
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По материалам «ДП»
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