В России Верховный суд отказался признать Apple Watch просто часами

В России Верховный суд вынес вердикт в споре между российской «дочкой» Apple и Федеральной таможенной службой о классификации «умных часов» в пользу компании. Это следует из информации, опубликованной в Картотеке арбитражных дел.

Верховный суд признал, что устройства Apple Watch являются не наручными часами, облагаемыми ввозной пошлиной 10%, а сложными устройствами для приема и передачи данных, пошлины с которых не взимаются.

В декабре 2013 года Федеральная таможенная служба классифицировала Appl Watch как наручные часы и обложила их сбором. Компания Apple оспорила данное решение и проиграла в трех инстанциях.

12 сентября в калифорнийском театре Стива Джобса состоялась презентация, на которой представили новые iPhone 8 и iPhone X.

По материалам «ДП»