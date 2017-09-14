В России Верховный суд отказался признать Apple Watch просто часами

В России Верховный суд вынес вердикт в споре между российской «дочкой» Apple и Федеральной таможенной службой о классификации «умных часов» в пользу компании. Это следует из информации, опубликованной в Картотеке арбитражных дел.

Верховный суд признал, что устройства Apple Watch являются не наручными часами, облагаемыми ввозной пошлиной 10%, а сложными устройствами для приема и передачи данных, пошлины с которых не взимаются.

В декабре 2013 года Федеральная таможенная служба классифицировала Appl Watch как наручные часы и обложила их сбором. Компания Apple оспорила данное решение и проиграла в трех инстанциях.

12 сентября в калифорнийском театре Стива Джобса состоялась презентация, на которой представили новые iPhone 8 и iPhone X.

По материалам «ДП»

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

«Русский киборг» Дмитрий Игнатов снялся в презентации Apple Watch

6 ярких часовых новинок сентября

Rado выпустили часы с ослепляющим циферблатом

Любимые часы Кендалл Дженнер, подводные «Ролексы» и другие хронометры августа

В России предложили взимать авторский сбор с умных часов

Hublot в честь Depeche Mode, Rolex для автогонок и другие часовые новинки июля

Часовая марка Blancpain перевыпустила культовую модель для дайверов Fifty Fathoms

Louis Vuitton выпустили «умные» часы