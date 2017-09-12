«Русский киборг» Дмитрий Игнатов снялся в презентации Apple Watch

Во время презентации новой продукции Apple аудитории показали роли о людях, которые пользуются Apple Watch. Среди них был «киборг из России» — ведущий «Матч ТВ»  и паратлет, который участвует в профессиональных соревнованиях по плаванию, Дмитрий Игнатов.

Он несколько раз появился в ролике и зачитал свою часть письма к Тиму Куку на русском языке. По его словам, он занимается плаванием и «считает круги» на часах, имея в виду замер активности в бассейне. Кроме него в видео появились жители Японии и США.

Ранее Дмитрий Игнатов рассказывал в эксклюзивном интервью «Собака.ru» о том, как правильно готовиться к физическим нагрузкам и с точностью логарифмической линейки высчитывать дневную норму белков и углеводов.

 

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