12 сентября компания Apple официально презентует новые модели iPhone в своем новом центре в калифорнийском городе Купертино. Флагманские смартфоны покажут аудитории в 1000 человек новой штаб-квартире компании — театре имени Стива Джобса. Для тех, кому не терпится узнать, что будут представлять собой гаджеты, мы собрали всю имеющуюся на данный момент информацию (и слухи) о внешнем виде, новых функциях, аксессуарах и стоимости заветных для миллионов людей по всему миру гаджетов.
iPhone 8: что известно о самом вожделенном гаджете от Apple?
Внешний вид
Впервые новые фотографии восьмого iPhone появились в сети в конце апреля 2017 года. Латвийский блогер Бенджамин Гескин показал снимки макетов нового смартфона от Apple. Инсайдер утверждал, что фотографии ему прислал друг, получивший их на заводе Foxconn. На одних фото смартфон полностью выполнен из металла, тогда как на других он имеет стеклянную заднюю поверхность, как у iPhone 4. Тогда Гескин говорил, что телефон получит безрамочный дисплей. Более того, судя по его снимкам, сзади у нового iPhone имеется прорезь под обновленную двойную камеру с вертикальной ориентацией модулей. То, что будущее устройство получит сканер отпечатков пальцев, на тот момент еще оставалось под вопросом.
THIS IS IT.— Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) 24 апреля 2017 г.
2017 OLED iPhone. #iPhone8 #iPhoneX #iPhoneEdition
Thanks to @ le.pich pic.twitter.com/3NvWU5flDj
Ранее, в январе, появились слухи о том, что у гаджета будет «обернутый» экран. Со слов источника среди поставщиков Apple, iPhone 8 оснастят 5,8-дюймовым OLED-дисплеем без рамок. Ожидалось, что «обернутый» экран будет фиксированным и гибким, а гарнитура, сканер отпечатков пальцев Touch ID и фронтальная камера будут встроены прямо в него.
В июле разработчики ПО случайно подтвердили внешний вид iPhone 8. Они обнаружили в коде колонки HomePod, который был опубликован на сервере Apple, упоминание функции распознавания лиц, а также схематичное изображение будущего флагманского гаджета.
Затем, в августе редактор Forbes Гордон Келли опубликовал фотографии iPhone 8. Он подтвердил, что устройство действительно немного больше iPhone 7, но заметно меньше iPhone 7 Plus. По словам Келли, внешне он напоминает Galaxy S8. «Я смогу получить финальный прототип дизайна Apple iPhone 8. В отличие от прототипов, которые появились в последние месяцы, это не обычный кусок металла, а очень подробная модель, созданная с использованием высококачественных материалов, кнопок громкости и отключения звука», — поделился тогда с читателями Келли.
То, что смартфон будет похож на Samsung Galaxy S8, посчитали и пользователи сети, которые «разглядели» новый iPhone 8 в кармане брюк главы Apple Тима Кука. Кук опубликовал в Twitter фотографию, которая была сделана во время его визита на один из заводов корпорации в Цинциннати. Снимок не дает возможности узнать подробные характеристики нового устройства, но, точно было известно, что он слишком длинный, чтобы быть iPhone 7, и слишком узкий, чтобы быть iPhone 7 Plus. Из этого пользователи сделали вывод, что Тим Кук уже в августе протестировал модель iPhone 8.
Что касается названия, то 10 сентября программист из Ирландии Стивен Смит опубликовал информацию о том, что новый смартфон получит название iPhone X. Об этом он узнал из кода операционной системы iOS 11. Таким образом, судя по его информации, 12 сентября компания представит iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Более того, самый минимальный объем памяти у этих телефонов составит 128 Гб. На выбор также будут iPhone с памятью в 246 и 512 Гб.
Thanks to the team at CTS in Cincinnati, manufacturers of best-in-class testing equipment for Apple. Enjoyed my visit this morning! pic.twitter.com/lFLW5caYxw— Tim Cook (@tim_cook) 24 августа 2017 г.
ФункционалПервоначально в СМИ была информация о том, что iPhone 8 будет заряжаться от USB и лишится фирменного «яблочного» разъема Lightning. Вместо него, по сообщениям, разработчики намерены установить порт USB-C, который является стандартом для многих гаджетов с системой Android.
Другое ноу-хау от Apple, по предсказаниям в сети — функция распознавания лиц. Тогда источники сообщали, что ее будет выполнять инфракрасная камера на корпусе телефона. Техническая новинка, по мнению специалистов, гораздо безопаснее функции сканирования отпечатков пальцев Touch ID, с которой у компании Apple возникли производственные проблемы во время сборки iPhone 7 и iPhone 7 Plus.
Позже были обнаружены и другие применения сканеру лица: судя по информации, которая распространилась на технологических порталах, даже если смартфон будет лежать на столе, он все равно сможет распознавать своего владельца. Более того, его можно будет использовать не только для разблокировки экрана, но и для функций авторизации: например, оплаты или доступа к паролям.
Также, по слухам, iPhone 8 будет оснащен фронтальной 3D-камерой, 3 Гб оперативной памяти и 5,8-дюймовым OLED-дисплеем с плотностью пикселей 521 ppi.
Аксессуары
Еще в июне британская компания Olixar выпустила чехлы и защитные стекла для еще не вышедшего iPhone 8. Купить аксессуары можно через торговую сеть Mobile Fun, на сайте которой они появились сразу же. Цены на чехлы и защитные стекла для нового поколения смартфонов от Apple начинаются от 10,99 долларов (примерно 650 рублей).
Примечательно, что компания Olixar гарантирует, что ее аксессуары подойдут новому iPhone — информацию о дизайне смартфона они получили через свои контакты «на Дальнем Востоке».
Изображениям чехлов и защитных стекол от Olixar также подтверждают слухи об отсутствии рамок на дисплее гаджета окончательном исчезновении физической кнопки «домой».
Стоимость
Еще летом аналитики рынка технологий предсказали, что новый iPhone 8 станет самым дорогим телефоном в истории Apple — по их словам, его можно будет купить от $1-1,1 тыс. в США и от 80-90 тыс. рублей в России.
Два дня назад эта информация практически подтвердилась — портал Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене и дате старта предзаказа нового iPhone в России от собственных источников в нескольких ритейл-сетях.
Итак, стоимость новых iPhone в России будет такова:
- iPhone 8 на 128 ГБ — 88 990 рублей
- iPhone 8 на 256 ГБ — 98 990 рублей
- iPhone 8 на 512 ГБ — 109 990 рублей
Тем не менее, благодаря внедрению в России бессрочной программы trade-in, которую Apple запустила летом, старые iPhone можно обменять на новые с доплатой.
Партнерами Apple по trade-in стали сети «Связной», «М.Видео» и re:Store. В «Связном». При этом, обменять на новые можно модели от iPhone 4 и старше в хорошем состоянии. Размер скидки при покупке флагманского телефона может составить до 30%.
В то же время, еще за месяц до презентации iPhone 8 стоимость флагманского (пока еще) iPhone 7 в России подешевела на треть. Так, стоимость iPhone 7 Plus c объемом памяти в 128 ГБ снизилась до 44 тысяч рублей, притом что на старте продаж флагман стоил порядка 77 тысяч рублей.
Быстрее всего цены падают в двух столицах — Москве и Петербурге. Другие модели смартфонов компании Apple также теряют в цене. iPhone 7 снизился в стоимости на 35%, а iPhone 7 Plus на 32 ГБ — на 32%.
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