iPhone 8: что известно о самом вожделенном гаджете от Apple?

В июле разработчики ПО случайно подтвердили внешний вид iPhone 8. Они обнаружили в коде колонки HomePod, который был опубликован на сервере Apple, упоминание функции распознавания лиц, а также схематичное изображение будущего флагманского гаджета.

Затем, в августе редактор Forbes Гордон Келли опубликовал фотографии iPhone 8. Он подтвердил, что устройство действительно немного больше iPhone 7, но заметно меньше iPhone 7 Plus. По словам Келли, внешне он напоминает Galaxy S8. «Я смогу получить финальный прототип дизайна Apple iPhone 8. В отличие от прототипов, которые появились в последние месяцы, это не обычный кусок металла, а очень подробная модель, созданная с использованием высококачественных материалов, кнопок громкости и отключения звука», — поделился тогда с читателями Келли.