Приложения для вызова такси для мобильных телефонов, сервисы по бронированию авиабилетов и отелей, а также программы для оплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения атаковал вирус. Об этом 17 августа сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заключение «Лаборатории Касперского».

По словам специалистов, вирус в виде новой модификации банковского троянца Faketoken может красть из приложений конфиденциальные данные пользователей. Скорее всего, он попадает в телефоны через SMS-рассылки. В сообщениях предлагается загрузить фотографии. Далее вирус следит за активными приложениями, которые установлены в смартфоне. Когда пользователь запускает какое-либо из них, троянец перекрывает его формой для ввода данных банковской карты пользователя. Фишинговое окно по дизайну соответствует оригиналу, поэтому подмену будущая жертва не замечает. По мнению экспертов, под угрозой — пользователи Android из России и стран СНГ.

На прошлой неделе Центробанк предупреждал о возможной вирусной атаке на финансовые организации. Регулятор напомнил о необходимости установки защитного софта и предупредил сотрудников банков, что открывать подозрительные ссылки небезопасно.

По материалам «Фонтанки».