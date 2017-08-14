Флагманский iPhone в России подешевел на треть

На российском рынке на треть упали цены на флагманы Apple за месяц до предполагаемой презентации нового iPhone. Как отмечает портал Mail.ru со ссылкой на предложения ретейлеров, стоимость iPhone 7 Plus c объемом памяти в 128 ГБ снизилась до 44 тыс. рублей, притом что на старте продаж флагман стоил порядка 77 тыс. рублей.

Быстрее всего цены падают в двух столицах — Москве и Петербурге. Другие модели смартфонов компании Apple также теряют в цене. iPhone 7 снизился в стоимости на 35%, а iPhone 7 Plus на 32 ГБ — на 32%. Модель главного конкурента «яблока» — корейского производителя Samsung — Galaxy S8 тоже сильно потеряла в цене. Расценки на этот модельный ряд упали почти на 30%.

Apple традиционно презентует новые устройства в первой половине сентября. В конце июля издание Financial Times сообщило, что Apple может перенести презентацию, однако позже инсайдер Стив Хаммерстоффер заявил, что компания начала производство нового iPhone 8 согласно графику. Новый iPhone может оказаться самым дорогим за всю историю бренда (цена от $1 тыс. за штуку). Он также может получить беспроводную зарядку, энергозатратное ПО и сканер лица.

По материалам «ДП».