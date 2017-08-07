В Telegram появился чат-бот для проверки навыков общения с полицией

Проект Комитета гражданских инициатив «Открытая полиция» запустил в Telegram чат-бот, который поможет проверить навыки общения с полицией.

Он предлагает пройти тест на знание правил поведения с представителями правоохранительных органов в наиболее распространенных ситуациях: если к вам на улице или в метро подошел полицейский с требованием предъявить документы; если вы обращаетесь с заявлением в полицию, но принимать его отказываются; если к вам домой стучатся полицейские.

Как считают создатели чат-бота, эти ситуации наиболее типичны и могут случиться с каждым. Для того, чтобы общение с полицейскими прошло максимально конструктивно и безболезненно, необходимо четкое понимание своих прав. Найти чат-бот «Открытой полиции» можно в Telegram @openpolice_ruBot.

Если пользователь проваливает тест, он может наверстать упущенное с помощью визуальных инструкций и полезных статей на сайте проекта.

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