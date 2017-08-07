Компания Apple завела аккаунт в Instagram

Компания Apple зарегистрировала официальный аккаунт в Instagram. Около двух часов назад в нем появилась первая фотография. На данный момент у аккаунта почти 20 тысяч подписчиков.

В постах представлены работы профессиональных фотографов, сделанные на айфон. Примечательно, что в своих рекламных кампаниях с 2015 года Apple использовала слоган «снято на iPhone».

В аккаунте уже упомянуты 45 фотографов — по пять человек в каждой публикации. Как отмечает издание Time, таким образом Apple намерена поощрять фотографов, которые работают с iPhone.