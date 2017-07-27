Россиянину предъявили обвинение в отмывании 4 млрд долларов через биткоины

Россиянин Александр Винник был задержан по запросу США 25 июля на греческом курорте Халкидики по подозрению в отмывании 4 миллиардов долларов с помощью биткоин-биржи BTC-e. При обыске греческая полиция изъяла ноутбуки, планшеты, телефоны, роутер, фотокамеру и кредитные карты. Американские власти требуют его экстрадиции, но по законам Греции, Винник может провести в стране в ожидании суда до двух месяцев.

Министерство юстиции США утверждает, что россиянин занимался незаконной деятельностью как минимум с 2011 года (в это время как раз основали биржу BTC-e). Он, как считают американские следователи, воровал и использовал личные данные пользователей, торговал наркотиками и помогал преступникам отмывать деньги.

Стоит отметить, что после ареста Винника биржа BTC-e не работает. В твиттере биржи написали, что ведутся профилактические работы. Напомним, в России BTC-e заблокирована с начала 2016 года.