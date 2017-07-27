Путин «потроллил» российские умные часы

В Петрозаводске прошло заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, во время которого президенту Владимиру Путину традиционно представляют российские технологические новинки.

Директор АСИ «Новый бизнес» Артем Аветисян показал главе государства умные часы, которые способны оценивать эмоции пользователя и подсчитывать калории. «Первый процент – это зарядка...» – начал объяснять Аветисян. «А второй – стоимость услуги», – пошутил Путин.

Путин изучил гаджет и также пошутил на тему подсчета калорий: «Ешь, и на экране появляется количество калорий? Это безобразие! Надо выбросить немедленно! Жить невозможно с такими!»

 

Присутствующие на заседании отметили, что в целом устройство ему понравилось. Артем Аветисян добавил, что подобный прибор будет полезен на «опасных производствах, где нужна информация о физическом состоянии персонала».

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