В честь 20-летия «Лаборатория Касперского» начала запуск бесплатного антивируса в странах мира. Так, в июле 2017 года продукт появится на рынках США и Канады, а в ближайшее время выйдет в ряде Европейских государств и странах Ближнего Востока. Об этом «Собака.ru» сообщила старший менеджер по корпоративным коммуникациям компании Ольга Боголюбская.

Россия стала пилотным рынком для запуска антивируса и анализа первых результатов. Отечественным пользователям бесплатный продукт стал доступен еще в январе 2016 года. «Тогда на фоне непростой экономической ситуации и падения платежеспособности населения было принято решение поддержать именно российских пользователей и выпустить для них бесплатную базовую защиту для компьютеров Windows», -сообщил «Собака.ru» руководитель потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского» Андрей Мохоля,

Тем не менее, в Kaspersky Free будет ограниченный функционал, но ограниченный настолько, чтобы обеспечить базовую защиту ОС, которой достаточно для противодействия самым распространённым угрозам.

Что касается характеристик продукта, то Kaspersky Free распознает и автоматически блокирует подозрительные веб-страницы и файлы, предотвращая таким образом загрузку вредоносных программ на компьютер, а также предупреждает пользователя о потенциально опасных сайтах. Помимо этого, он содержит антифишинговые технологии, которые защищают от интернет-мошенничества, в частности от поддельных веб-страниц. При этом антивирусные базы в решении Kaspersky Free обновляются автоматически и в режиме реального времени.

Согласно лицензионному соглашению, продукт предоставляется пользователю на один год, при этом всегда существует возможность продлить бесплатную лицензию еще на один год.

«Пользователю же мы рекомендуем всегда держать в голове, что бесплатный антивирус, даже если он взят из официального источника, может обеспечить лишь базовую защиту. Так, Kaspersky Free предлагает даже меньше, чем обычный антивирус Kaspersky Anti-Virus. Также в нем нет таких важных функций, которые предоставляют такие решения как Kaspersky Internet Security и Kaspersky Total Security: "Безопасные платежи", "Родительский контроль" или "Мониторинг системы". Последняя особо важна при атаках вирусов-вымогателей, эпидемии которых случаются последнее время весьма часто. Стоит вспомнить лишь WannaCry и ExPetr», — добавил представитель компании.

Ранее глава компании Евгений Касперский рассказал «Собака.ru» о том, как ему удалось создать одну из крупнейших в мире компаний по созданию антивирусных продуктов.