Microsoft сохранит Paint в магазине приложений Windows Store

Корпорация Microsoft прокомментировала в своём блоге обвинения пользователей интернета в «убийстве Paint» — графический редактор будет доступен в качестве приложений в Windows Store.

В Windows 10 компания будет развивать обновленный редактор — Paint 3D, который появится весной 2017 года. «Трёхмерная» версия редактора не поддерживает часть функций классического Paint. Однако в новое приложение интегрируют все основные возможности старой программы.

Напомним, ранее стало известно, что из обновленного Windows 10 уберут программу Paint — она была признана устаревшей. В связи с этим интернет разразился гневными комментариями в адрес Microsoft — программа, которая была в составе операционной системы с 1985 года, по их мнению, не имеет аналогов по простоте и функциональности.

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