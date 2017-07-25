Microsoft сохранит Paint в магазине приложений Windows Store

Корпорация Microsoft прокомментировала в своём блоге обвинения пользователей интернета в «убийстве Paint» — графический редактор будет доступен в качестве приложений в Windows Store.

В Windows 10 компания будет развивать обновленный редактор — Paint 3D, который появится весной 2017 года. «Трёхмерная» версия редактора не поддерживает часть функций классического Paint. Однако в новое приложение интегрируют все основные возможности старой программы.

Напомним, ранее стало известно, что из обновленного Windows 10 уберут программу Paint — она была признана устаревшей. В связи с этим интернет разразился гневными комментариями в адрес Microsoft — программа, которая была в составе операционной системы с 1985 года, по их мнению, не имеет аналогов по простоте и функциональности.