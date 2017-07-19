Что такое Veon — новая платформа для общения и развлечений?

Общение

Платформа включает в себя функцию мессенджера, причем позволяет переписываться, и лично, и в группах. Кроме того — звонить, обмениваться голосовыми сообщениями, отправлять друг другу фото и видео.

Контент

На Veon есть и собственные информационные «каналы» — но в отличии от Telegram, они работают как агрегатор по определённой теме, а также транслируют ленты популярных интернет-изданий. Кроме того в приложении собраны десятки специально отобранных фильмов (совершенно легальный контент!) можно смотреть не выходя из приложения, есть доступ к популярным телеканалам. Причем этот трафик для абонентов «Билайн» тарифицироваться не будет — то есть за гигабайты видео и музыки платить не придется.

Скидки и подарки

Для пользователей предусмотрены специальные предложения, уникальные акции, скидки на товары и услуги. В числе первых партнеров платформы в России Lamoda, BurgerKing, Skyeng, Madrobots. VEON уже имеет нескольких глобальных партнеров, таких как Deezer, MasterCard, Studio+ Список их будет расширяться.

Обещают, что со временем в приложение будет интегрирован онлайн-сервис Masterpass от Mastercard, что позволит привязать к нему банковскую карту любого банка и оплачивать покупки в интернет-магазинах, просто нажав кнопку «Оплата Masterpass».