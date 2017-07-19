«Билайн» сегодня представил Veon – платформу, в которой разработчики совместили функции личного кабинета, мессенджера, купонатора, новостной ленты и мультимедиа-центра. Разработчики хотят, чтобы приложение стало основной точкой входа в интернет для владельцев смартфонов. Мы побывали на презентации и рассказываем из чего состоит Veon.
Что такое Veon — новая платформа для общения и развлечений?
Общение
Платформа включает в себя функцию мессенджера, причем позволяет переписываться, и лично, и в группах. Кроме того — звонить, обмениваться голосовыми сообщениями, отправлять друг другу фото и видео.
Контент
На Veon есть и собственные информационные «каналы» — но в отличии от Telegram, они работают как агрегатор по определённой теме, а также транслируют ленты популярных интернет-изданий. Кроме того в приложении собраны десятки специально отобранных фильмов (совершенно легальный контент!) можно смотреть не выходя из приложения, есть доступ к популярным телеканалам. Причем этот трафик для абонентов «Билайн» тарифицироваться не будет — то есть за гигабайты видео и музыки платить не придется.
Скидки и подарки
Для пользователей предусмотрены специальные предложения, уникальные акции, скидки на товары и услуги. В числе первых партнеров платформы в России Lamoda, BurgerKing, Skyeng, Madrobots. VEON уже имеет нескольких глобальных партнеров, таких как Deezer, MasterCard, Studio+ Список их будет расширяться.
Обещают, что со временем в приложение будет интегрирован онлайн-сервис Masterpass от Mastercard, что позволит привязать к нему банковскую карту любого банка и оплачивать покупки в интернет-магазинах, просто нажав кнопку «Оплата Masterpass».
Контроль и бонусы
Удобно устроен «Личный кабинет». Посмотреть детализацию счета, пополнить баланс можно быстро и все тут же отражается на экране. Первыу 6 месяцев с момента привязки банковской карты в приложении и подключения «Автооплаты» абоненты «Билайн» будут получать 10% cashback на свой лицевой счет «Билайн».
Кто может воспользоваться?
Скачать приложение бесплатно может абонент любой сети. Но только у клиентов «Билайн» при пользовании приложением, мобильный интернет не расходуется. Клиенты других сотовых операторов будут использовать интернет-трафик в соответствии со своим тарифном планом.
Ближайший аналог VEON — китайский WeChat. В этом мессенджере, где можно общаться и совершать электронные платежи, зарегистрировано 70 % населения страны. Первая версия была опробована на итальянском рынке.Российские программисты доработали платформу, которую протестировали в течение нескольких месяцев во Владивостоке.
VEON можно скачать в Google Play, а скоро он будет доступен и на iOS в России. Его могут использовать абоненты всех операторов, но только для клиентов «Билайн» независимо от тарифа весь трафик внутри VEON бесплатный. Подробности на сайте VEON
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