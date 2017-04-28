Apple научилась заряжать технику через Wi-Fi. С помощью этой технологии беспроводные устройства получат «бесконечную» батарею, подключившись к сети.

В патентной заявке указывается, что систему «беспроводной зарядки и связи с использованием двухдиапазонных патч-антенн» можно установить в моноблоках, смартфонах, носимых гаджетах, наушниках и даже умных очках.

При том устройства смогут заряжаться не только через Wi-Fi, но и через сотовые сети. Другие детали технологии Apple пока не раскрывает.

Добавим, что сейчас корпорация готовит к выпуску новый iPhone. Флагман будет представлен осенью 2017 года на ежегодной презентации Apple. По слухам, он может получить беспроводную зарядку.