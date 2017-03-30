В мессенджере Telegram появились звонки

В мессенджере Telegram появились звонки — теперь пользователи могут общаться не только обычными и голосовыми сообщениями. Об этом сообщает 30 марта блог команды разработчика.

Мессенджер добавил возможность звонить и для iOS, и для Android: пока только для Западной Европы, остальные регионы добавятся позже.

Можно настроить, кто может звонить: все, никто или только абоненты из списка контактов, также можно исключить отдельного пользователя. Все звонки зашифрованы.

Добавим, что Telegram добавил звонки одним из последних мессенджеров. Звонить можно в WhatsApp, Facebook Messenger, Skype и других приложениях. В отличие от Telegram, в этих сервисах также доступны видеозвонки.

Телеграмом пользуется 100 миллионов человек в месяц, WhatsApp и Facebook Messenger используют в 10 раз больше людей каждый.

По материалам «Фонтанки.ру» 

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  • Автор: sobaka
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