Яндекс.Транспорт запустил функцию, предупреждающую о нужной остановке

В приложении Яндекс.Транспорт появилась новая функция — будильник, который звенит, когда пользователь подъезжает к нужной остановке, рассказали нам в пресс-службе компании.

Для того, чтобы ей воспользоваться, достаточно построить маршрут и указать пункт назначения — приложение предупредит пассажира о том, что пора выходить, пуш-уведомлением и звуковым сигналом.

Будильник поможет сориентироваться тем, кто едет по незнакомому маршруту. Он также пригодится людям, в дороге читают книгу или слушают музыку — уведомления работают и в фоновом режиме.

Будильник уже работает в Яндекс.Транспорте на Android, в приложении для iOS он появится в ближайшие дни.