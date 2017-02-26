Nokia представил обновленную 3310

Цена новой Nokia 3310 составит 49 евро — что составит около трех тысяч рублей. Сообщается, что модель поступит в продажу во втором квартале 2017 года.

Напомним, первоначально телефон Nokia 3310 появился в 2000 году. Модель долго держала заряд, корпус телефона был практически неубиваемым, потому именно этот телефон начал ассоциироваться в культуре с чем-то простым и надежным.