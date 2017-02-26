Nokia представил обновленную 3310
Сегодня, 26 февраля, финская компания HMD Global Oy презентовала обновленную модель Nokia 3310 на конференции Mobile World Congress в Барселоне. Несмотря на то, что модель телефона носит такое же название, дизайн нового гаджета лишь отдаленно напоминает первоначальную 3310.
Технические характеристики также претерпели изменения: телефон имеет 2,4-дюймовый цветной экран, двухмегапикельную камеру, радио, MP3-плеер, слот для карт памяти, причем, есть даже версия с поддержкой двух сим-карт. Объема батареи хватит на 22 часа в режиме разговора и около месяца в режиме ожидания. Знаменитая игра «Змейка» осталась, хоть и претерпела обновления.
Цена новой Nokia 3310 составит 49 евро — что составит около трех тысяч рублей. Сообщается, что модель поступит в продажу во втором квартале 2017 года.
Напомним, первоначально телефон Nokia 3310 появился в 2000 году. Модель долго держала заряд, корпус телефона был практически неубиваемым, потому именно этот телефон начал ассоциироваться в культуре с чем-то простым и надежным.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.