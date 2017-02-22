Аналитики рассекретили характеристики нового iPhone

Аналитики из компании компании TrendForce рассекретили характеристики нового iPhone 8, выход которого готовится в 2017 году.

Как и ожидалось, 5,8-дюймовый дисплей смартфона будет лишен рамок, а кнопка Home пропадет с корпуса устройства и будет встроена в экран. Новый iPhone оснастят 3 Гб оперативной памяти.

Также известно, что iPhone 8 выпустят в двух комплектациях: с 64 Гб и 256 Гб внутренней памяти. Аналитики полагают, что стоимость устройства составит около тысячи долларов.

Добавим, что в России резко упала стоимость техники Apple: снижение цены на различные яблочные товары в официальном онлайн-магазине составило от 4 до 15 000 рублей. Так корпорация отреагировала на укрепление рубля.