Apple запускает продажу новых беспроводных наушников BeatsX — они появятся в магазинах в эту пятницу, 10 февраля.

Они будут стоить на тысячу дешевле, чем наушники AirPods — $150 или 10 990 рублей.

BeatsX создала «дочка» Apple — компания Beats Electronics. Наушники-капли по подключаются по Bluetooth, поддерживают быструю зарядку через Lightning и комплектуются шейным ободом. Заряда BeatsX хватает на 8 часов непрерывной работы.

А пульт RemoteTalk со встроенным микрофоном позволяет отвечать на звонки, управлять воспроизведением, регулировать громкость и активировать Siri.