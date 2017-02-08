Apple запускает продажу новых беспроводных наушников

Apple запускает продажу новых беспроводных наушников BeatsX — они появятся в магазинах в эту пятницу, 10 февраля.

Они будут стоить на тысячу дешевле, чем наушники AirPods — $150 или 10 990 рублей.

BeatsX создала «дочка» Apple — компания Beats Electronics. Наушники-капли по подключаются по Bluetooth, поддерживают быструю зарядку через Lightning и комплектуются шейным ободом. Заряда BeatsX хватает на 8 часов непрерывной работы.

А пульт RemoteTalk со встроенным микрофоном позволяет отвечать на звонки, управлять воспроизведением, регулировать громкость и активировать Siri.

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