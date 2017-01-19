Apple выпустит новый iPhone с «обернутым» экраном

Apple в 2017 году выпустит три новых iPhone: 4,7- и 5,5-дюймовые модели, а также iPhone X с экраном, «обернутым» вокруг корпуса.

Со слов источника среди поставщиков Apple, iPhone X оснастят 5,8-дюймовым OLED-дисплеем без рамок. Ожидается, что «обернутый» экран будет фиксированным и гибким, а гарнитура, сканер отпечатков пальцев Touch ID и фронтальная камера будут встроены прямо в него.

Аналитик компании Cowen and Company Тимоти Аркари также предположил, что смартфон будет оснащен сканером радужной оболочки глаза и лазерным сенсором для управления жестами. Также гаджет будет поддерживать беспроводную зарядку.

Добавим, что в России резко упала стоимость техники Apple: снижение цены на различные «яблочные» товары в официальном онлайн-магазине составило от 4 до 15 000 рублей. Так корпорация отреагировала на укрепление рубля.