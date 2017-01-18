В России выпустили православный смартфон за 1,5 млн рублей

Компания Gresso к празднику Крещения выпустила коллекцию смартфонов, посвященную Русской православной церкви.

Корпус гаджета покрыт сусальным золотом, а обратную сторону украшает гравировка с христианским крестом и надписью «Спаси и сохрани». Смартфон с золотыми кнопками стоит 380 тысяч рублей, с бриллиантовыми — 1,5 миллиона рублей. Коллекция лимитирована: всего 988 экземпляров — в честь года Крещения Руси.

Ранее в России выпустили эксклюзивную серию телефонов iPhone 6 с панелями из драгоценных металлов. На одной из моделей смартфона выгравирована икона «Троица» Андрея Рублева. Стоимость смартфона — 157 тысяч рублей.

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