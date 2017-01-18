В Telegram добавят голосовые звонки
В приложении Telegram появится возможность совершать голосовые звонки. Новую функцию анонсировал основатель мессенджера Павел Дуров.
Один из пользователей написал Дурову в Twitter о том, что было бы здорово добавить в мессенджер аудиовызовы и возможность изменить тему. Дуров лаконично ответил: «Мы сделаем». Однако подробности раскрывать не стал.
Добавим, что голосовые звонки доступны в клиентах многих популярных мобильных чатов, в том числе WhatsApp и Viber.
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