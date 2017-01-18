В Telegram добавят голосовые звонки

В приложении Telegram появится возможность совершать голосовые звонки. Новую функцию анонсировал основатель мессенджера Павел Дуров.

Один из пользователей написал Дурову в Twitter о том, что было бы здорово добавить в мессенджер аудиовызовы и возможность изменить тему. Дуров лаконично ответил: «Мы сделаем». Однако подробности раскрывать не стал.