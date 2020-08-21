Устройства Samsung Galaxy нового поколения начали продаваться в России

Новые флагманы Galaxy Note20 и планшеты Tab S7 оснащены самыми быстрыми процессорами в истории своих серий, беспроводным подключением к ПК или Smart TV, а также расширенным набором инструментов для работы с заметками в Samsung Notes.

Фирменное электронное перо S Pen у Galaxy Note20 и Tab S7 теперь более быстрое и точное, что создает ощущение письма ручкой на бумаге. Аксессуар можно использовать для самого широкого круга задач: от создания рукописных заметок до управления презентациями с помощью пяти новых настраиваемых жестов Anywhere actions.

Благодаря расширенной интеграции Samsung и Microsoft пользователи могут синхронизировать смартфон или планшет с ПК на Windows 10, чтобы в реальном времени объединять сообщения, фотографии, уведомления и события календаря.