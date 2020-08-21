Samsung Electronics запустила продажи новых мобильных устройств на официальном сайте и в фирменных магазинах бренда. Ранее девайсы представили на специальном мероприятии Galaxy Unpacked. Среди них: Galaxy Note20 и Note20+, Galaxy Tab S7|S7+, Galaxy Watch3 и Galaxy Buds Live. Они образуют целую экосистему Galaxy и потому обеспечивают идеальное взаимодействие.
Устройства Samsung Galaxy нового поколения начали продаваться в России
Новые флагманы Galaxy Note20 и планшеты Tab S7 оснащены самыми быстрыми процессорами в истории своих серий, беспроводным подключением к ПК или Smart TV, а также расширенным набором инструментов для работы с заметками в Samsung Notes.
Фирменное электронное перо S Pen у Galaxy Note20 и Tab S7 теперь более быстрое и точное, что создает ощущение письма ручкой на бумаге. Аксессуар можно использовать для самого широкого круга задач: от создания рукописных заметок до управления презентациями с помощью пяти новых настраиваемых жестов Anywhere actions.
Благодаря расширенной интеграции Samsung и Microsoft пользователи могут синхронизировать смартфон или планшет с ПК на Windows 10, чтобы в реальном времени объединять сообщения, фотографии, уведомления и события календаря.
Смартфоны Galaxy Note20 получили расширенные возможности для профессиональной съемки. Например, появились инновационный лазерный автофокус и режим Pro Video с настраиваемыми параметрами изображения, а сами видео можно снимать в формате 4К.
Эргономичный дизайн наушников Galaxy Buds Live создавался с учетом анатомического строения ушной раковины. Разработчики создали 80 прототипов перед тем, как нашли оптимальную форму, обеспечивающая надежную и комфортную посадку при длительном использовании и резких движениях головой. В паре с новым смартфоном Galaxy Buds Live могут быть использованы как беспроводной микрофон для записи видео.
Galaхy Watch3 получили ряд важных и полезных функций, например измерение артериального давления и ЭКГ (о запуске этих функций в России сообщат отдельно), измерение насыщения крови кислородом и объема потребляемого кислорода VO2 max, а также функцию оповещения о падениях.
Узнать больше о возможностях всех устройств, можно в нашем большом обзоре.
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