Современный мир задал небывало быстрый темп: нужно успевать быть всегда и везде, делать все и сразу. 24 часов в сутках уже не хватает и уделять много внимания каждой сфере жизни — работе, учебе, творчеству, развлечениям, спорту — получается с трудом. Срочно нужен ассистент! А лучше ассистенты. К счастью, они доступнее, чем кажется. И это новые гаджеты Samsung, которые образуют целую экосистему Galaxy и потому обеспечивают идеальное взаимодействие. Так они значительно улучшают и облегчают жизнь. Уже сейчас можно оформить предзаказ, а сам старт продаж всех устройств — 20 августа. Пока ждем четверг, параллельно рассказываем, чем еще хороши и полезны девайсы для каждой стороны жизни.
Как гаджеты облегчают нашу жизнь в 2020-м?
Galaxy Note20 и Note20 Ultra — для работы и учебы
Гаджеты с нами повсюду: начиная от утреннего подъёма и заканчивая вечерней медитацией. Отвергать новую реальность бессмысленно. Лучше сделать так, чтобы технологии и устройства работали на вас: делали жизнь лучше и проще. Так, новые флагманы Galaxy Note20 и Note20 Ultra просто созданы для того, чтобы рабочий и учебный процессы протекали более осмысленно и продуктивно. Для этого в смартфоны установили самый мощный процессор в истории серии, а значит, они, как и вы, смогут успешно работать в режиме многозадачности. Емкости интеллектуального аккумулятора хватит на весь день, но если конфколлы и зумы накроют с головой, восстановить 50% зарядки можно всего за полчаса.
Вносить правки, делать пометки и записывать планы на неделю (именно так рекомендует планировать известный консультант Стивен Кови) стало еще удобнее. Обновленное перо S Pen более точное, а ощущения от письма такие, будто вы пишите обыкновенный ручкой. А если почерк неразборчивый, специальная функция сделает его ровнее и понятнее (мечтаем, чтобы врачи выписывали рецепты именно так!). Удобно то, что все заметки в приложении Samsung Notes теперь синхронизируются с устройствами экосистемы Galaxy и Windows10. Записи всегда под рукой в любом месте, и в отличие от бесконечных бумажек и блокнотов ничего не потеряется.
Тех, кто работает на Windows, обрадует другое нововведение. Теперь работать с мобильными приложениями можно прямо на ПК: отправлять сообщения, управлять уведомлениями, синхронизировать фото, совершать и принимать звонки с компьютера. Более того, вообще вся рабочая экосистема будет взаимосвязана: Samsung Notes синхронизируется с Microsoft OneNote и Outlook, а напоминания — с Microsoft Outlook, To Do и Teams. Кажется, об офисных сотрудниках так не заботились еще никогда.
Если ваша работа или учеба связана с созданием фото- и видеоконтента, Galaxy Note20 и Note20 Ultra выручат и тут. Например, видео можно снимать в разрешении 8K — лучше и круче просто не бывает. Note 20 Ultra поражает своим фотооснащением — у него целых три камеры основного модуля: одна с разрешением 108 мегапикселей, вторая — сверхширокоугольная, а третья поддерживает функцию 50-кратного увеличения. У Note 20 все чуть проще, но на таком же высоком уровне.
Galaxy Tab S7 и Tab S7+ — для творчества
Мы уверены, что в каждом человеке течет творческая жилка. Найти то, что действительно нравится непросто, но главное — не останавливаться в поисках. Помощником на пути реализации себя может стать планшет Galaxy Tab S7 и Tab S7+. Он быстрый, легкий и тонкий. Да, это необходимо для мобильности, но куда гораздо важнее его другие характеристики и способности:
- большой экран (11 дюймов у Tab S7 и 12,4 дюйма у Tab S7+). Удобно смотреть фильмы, лекции и другой видеоконтент, который помогает в развитии, вдохновении и внутреннем обогащении;
- приложения. На планшете уже предустановлены программы для творчества: Clip Studio Paint (для художников), Noteshelf (цифровая записная книжка), Canva (для создания постов для соцсетей). Еще больше можно найти в Google Play: все устройства Samsung, в том числе и новинки Galaxy, поддерживают приложения и сервисы Google;
- обновленное перо S Pen. Идеально для того, чтобы рисовать иллюстрации, делать раскадровку или, например, писать стихи. Для создания более объемных работ (рассказов, статей, очерков) лучше подключить чехол-клавиатуру — она мгновенно превратит гаджет в полноценный компьютер;
- второй экран. Планшет можно использовать как и дополнительный дисплей к основному экрану компьютера. Это точно оценят дизайнеры и программисты (да, в работе последних тоже есть творческая составляющая);
- внешний вид планшета. Мы в восторге от оттенков, в которых появился новый гаджет, особенно от бронзового. Уже только он вдохновляет на создание чего-то креативного и запоминающегося.
Galaxy Watch3 — для спорта
Гаджет для занятий спортом — уже скорее необходимость, чем прихоть. Если раньше скрупулезное отслеживание физических показателей была прерогатива профессиональных спортсменов, то сейчас это доступно и новичкам в тренажерном зале. И для этого понадобится лишь одно — Galaxy Watch3. В этом маленьком и тонком устройстве спрятан огромный функционал. С помощью передовых сенсорных технологий девайс способен измерять уровень кислорода в крови. В случае падения устройство немедленно предложит отправить оповещение четырем предварительно указанным контактам (что актуально для пожилых родственников).
Есть и хорошие новости для бегунов — появилась функция анализа бега. Сервис Running analysis предоставляет обратную связь во время пробежки, а после ее завершения — отчеты по 6 основным параметрам, которые помогают улучшить форму, повысить эффективность и снизить риск травм.
Samsung подстраивается под новые реалии и думает о тех, кто еще старается лишний раз не выходить из квартиры и поддерживает форму в домашних условиях. В приложении Samsung Health есть более 120 видеотренировок, прогресс которых можно отслеживать с помощью Galaxy Watch3.
Правильное восстановление — такая же важная часть спортивного образа жизни, как и сами тренировки. Это в первую очередь полноценный сон, минимум стресса и сбалансированное питание. И даже здесь часы на шаг впереди наших потребностей: они отслеживают эффективность сна и помогают контролировать самочувствие и биоритмы. Мы точно в 2020 году?
Galaxy Buds Live — для отдыха и развлечений
Жизнь в мегаполисе — это не только большое количество возможностей, но и большое количество шума, который хочется не замечать. А еще лучше — и вовсе от него абстрагироваться. Выдохнуть, отдохнуть и расслабиться (даже пока едете с работы домой) помогут наушники — такие, как у Samsung. Новая модель Galaxy Buds Live не только кардинально сменила дизайн (форма напоминает фасолину и повторяет анатомическую форму ушной раковины), но и техническую начинку. Встроенная система активного шумоподавления (ANC) обеспечивает чистый и реалистичный звук с возможностью отсечь окружающий шум. Специалисты компании сделали так, что низкочастотный внешний шум ниже 700Гц (это, например, гул поезда или автобуса) уменьшается на 97%, при этом звук не подавляется полностью. То есть можно спокойно, закрыв глаза, слушать подкаст или аудиокнигу и при этом не переживать, что пропустите свою остановку.
Качество звука — безусловно важная составляющая в прослушивании музыки и просмотре видео (особенно если вы смотрите фильмы в оригинале). Четко слышать каждую ноту, мелодию, звук, слово помогает качественно погрузиться в аудио- и видеопроизведение, получить особенный опыт и впечатления. Galaxy Buds Live готовы стать вашим проводником в мир первоклассного саунда благодаря увеличенному 12-мм динамику и басовому каналу от AKG. Все для глубокого и насыщенного звучания. Разделите этот момент с кем-то близким по духу с помощью функции Buds Together. И этому ничего не помешает: полной зарядки хватит до 29 часов. Удобно и то, что наушники совместимы с целым рядом устройств (экосистемой Galaxy, Android, Windows и IOS).
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